Investigan supuesta red que extorsionaría a empresarios

Síguenos en Facebook

La Fiscalía inició investigación preliminar contra el abogado Fernado Ophelan Pérez, presidente la ONG Pro Justicia, como presunto integrante de una organización criminal que se dedicaría a extorsionar empresarios vinculados a excooperativas azucareras.

El caso comprendido en la carpeta fiscal N° 10 - 2019 inició a raíz de la denuncia formulada por Brayan Rimarachín Vera, hijo de Manuel Rimarachín, dirigente de la empresa Agroindustrial Tumán que fue asesinado en octubre del 2012.

MODALIDAD

La fiscal a cargo del caso, Cinthyacrisa Gastulo Muro, declaró compleja la investigación y dispuso que se realicen una serie de diligencias con el propósito de confirmar o desvirtuar lo señalado por Rimarachín.

“Señala el denunciante que esta presunta organización criminal se dedica a extorsionar a empresarios amenazándolos con realizar publicaciones vía red social Facebook imputándoles diversas muertes ocurridas en el sector azucarero, específicamente Pucalá, solo con la intención de limpiar la imagen de Edwin Oviedo Picchotito”, consta en la disposición fiscal.

Además, Rimarachín Vera sostiene que mediante dicho modus operandi, esta supuesta red criminal obtendría beneficios económicos ilícitos que serían depositados en la cuenta bancaria de uno de los imputados.

“Asimismo, el denunciante señala que esta organización criminal habría armado una estrategia difamatoria contra aquellas personas que se pusieran en contra de sus actividades, para dicho fin se habría asociado con medios de prensa escrita, televisiva y radial”, se lee en el escrito.

Por tal motivo, la citada fiscal dispuso que se remitan oficios al diario “La Verdad” de Chiclayo, al Canal TV Perú y al Canal N requiriéndoles que informen si las personas de Fernando Ophelan Pérez, Jesús Edinson Ruiz Ajip y Marcelo Sebastián Reyes Huamani contrataron sus servicios.

También programó la declaración del investigado Fernando Ophelan, quien ayer debió acudir a la sede de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque (Fecor), sin embargo no lo hizo y podría ordenarse su conducción compulsiva.

PROTESTA

Precisamente, cuando se esperaba la llegada del investigado Fernando Ophelan, un grupo de trabajadores de la empresa Agroindustrial Tumán realizó una protesta en el frontis de la Fecor.

“Este señor, que se hace llamar presidente de la ONG Projusticia, Fernando Ophelan, solamente ha venido a la azucarera Tumán para hacer un frente contra los derechos de los trabajadores y hacer vivas a una organización criminal que está enquistada en Tumán” dijo el dirigente César Benavides Rodríguez.

HABLA

Al respecto, el abogado Fernando Ophelan señaló que por el solo hecho de opinar a favor del empresario Edwin Oviedo, el fiscal Juan Carrasco (titular de la Fecor) le está imputando ser líder de una red criminal.

“A mi parecer, Oviedo no ha dado ninguna orden de matar a nadie, es mi opinión y siempre la he mantenido; pero sí que hay funcionarios del Grupo Oviedo que sabiendo que estas cosas ocurrieron se quedaron callados y ocultaron estos temas. Esto lo tiene que demostrar el Ministerio Público y ojalá que se sepa la verdad, porque las muertes del señor Rimarrachín y Farro tienen que ser aclaradas no solo por el bien de sus familias, sino por el bien del país”, dijo.

Por último, denunció que el hijo de Manuel Rimarachín estarían siendo manipulado.

“La denuncia la hace un joven que maneja mototaxi, lo están conduciendo a algo que ni él mismo entiende; pero le han dicho que le van a dar una buena indemnización para su familia”, acotó.