Janet Cubas: “El alcalde (Marco Gasco Arrobas) no vive en Chiclayo”

El Concejo Provincial de Chiclayo acaba de aprobar la ordenanza que autoriza el transporte de vehículos de carga y descarga en la ciudad. La exregidora Janet Cubas Carranza considera que esta decisión retrasa los cambios que requiere el caótico transporte y cuestiona los “intereses” empresariales que estarían detrás de esta medida.

¿Cómo calificaría la última ordenanza?

Es bastante peligroso y lamentable la medida adoptada anoche por el alcalde (Marco Gasco Arrobas) y su mayoría en el pleno del concejo. Se retrocede en una medida que años atrás se tomó debido a la problemática que se originaba en la ciudad de Chiclayo.

¿Coincide con los cuestionamientos de los regidores de minoría?

Fue duro ordenar el transporte porque a diario entran vehículos pesados trayendo mercadería. Atendiendo a esta problemática, se originaron normas en el pasado. Ello obligó a que los empresarios tuvieran que optar por otros vehículos de menor tonelaje para que trasladaran mercancías.

Ahora se permitirá el ingreso a la ciudad, en el horario nocturno, de vehículos de hasta 30 toneladas.

La infraestructura urbana de Chiclayo no soporta este tipo de tránsito pesado. Esto estaría evidenciando que lamentablemente el alcalde no vive en Chiclayo y no conoce cómo es la problemática.

¿Ese sería el único motivo detrás de la aprobación de esta ordenanza?

No. Esto evidencia que no se interesa por la problemática de Chiclayo, y que podrían estar prevaleciendo otro tipo de intereses. A los empresarios, tiene que haberles significado un sobrecosto en sus productos, porque han tenido que pagar un flete extra para trasladar en vehículos menores sus mercancías.

¿El proyecto de ordenanza no tiene un respaldo técnico?

Los pavimentos no están diseñados para tránsito pesados, porque no es vía de circulación para esos vehículos. Regresar a lo anterior no es más que caminar de espaldas a lo que significa el desarrollo de Chiclayo.

En la sesión, solo hubieron tres votos en abstención de los regidores oficialistas. ¿Cree que el alcalde conserva el apoyo de la mayoría?

Hasta ahora, hemos sido testigos de la aprobación a carpetazo, haciendo uso y abuso de una mayoría. Uso y abuso que hicieron autoridades que hoy purgan prisión. Las mayorías no pueden actuar como la bancada del mototaxi, que votan sin una pizca de razonamiento.

Pero los otros nueve regidores votaron a favor.

Creo que ellos tendrían un concepto erróneo de lo que significa ser de mayoría. Si no se aprendió en el pasado, se va a incurrir en los mismos problemas.

El alcalde ha dicho que las críticas vienen de personas que quieren que su gestión fracase.

Me preocupa la actuación de este señor que se niega a escuchar a técnicos, profesionales y políticos que, con seriedad, hacemos propuestas. Las críticas son para mejorar.

La municipalidad es la encargada de regular el transporte, pero ¿se pueden lanzar ordenanzas sin un plan de Desarrollo Urbano Metropolitano?

El alcalde y su mayoría pretende crear una modalidad que no existe en el reglamento nacional: el taxicolectivo. Ese híbrido no existe. Esto nos hace pensar que podrían estar en juego otros intereses. Alguna flota vehicular que quiere entrar en esa modalidad que no existe. Conocemos que se pagan asesores, técnicos y ¿ese es el trabajo que realizan? ¿Los han contratado para que trabajen por Chiclayo o para algunos intereses particulares? Entonces, aquí hay quienes hablan de lobbies.