“La China” ratifica imputación contra Héctor Becerril

Firme posición. La empresaria Mirtha Gonzales Yep se presentó ayer en la sede de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque (Fecor) para ampliar su declaración como investigada en el caso “Los Temerarios del Crimen”.

Trascendió que la exasesora comercial de la empresa CRD Internacional Perú ratificó todo lo señalado semanas atrás contra el congresista Héctor Becerril Rodríguez y sus hermanos Víctor y Wilfredo Becerril.

Sometiéndose a la confesión sincera con el propósito de seguir accediendo a los beneficios de un aspirante a colaborador eficaz (comparecencia con restricciones), “La China” brindó declaraciones que podrían involucrar a más exautoridades.

HABLA

Fue la misma empresaria Mirtha Gonzales, quien a su salida de la Fecor, al ser asediada por hombres y mujeres de prensa, confirmó que se “ratificó totalmente” en los cargos que le atribuye al parlamentario.

Incluso, “La China” lamentó haberle entregado dinero o coimas al legislador fujimorista y a sus hermanos para que intercedan a favor de la empresa CRD y se le adjudique la obra de la planta de transferencia de residuos sólidos de la municipalidad de Chiclayo; pues considera que nunca le devolverá. “No me ha devuelto, ni lo hará y eso es parte de este proceso de investigación”, manifestó.

Asimismo, reconoció que haber concertado con Becerril y el exalcalde David Cornejo la afectó económicamente.

“La empresa para la que yo trabajaba me tiene un pago pendiente. Sí, me ha perjudicado tremendamente, hay una deuda significativa, no solamente hacia mi persona, muchos empresarios de Chiclayo están siendo afectados por estos pagos”, señaló.

TENSIÓN

Mientras tanto, ayer policías intervinieron a parientes del exalcalde David Cornejo, por insultar al fiscal Juan Carrasco durante una audiencia en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

Todo ocurrió cuando la jueza provisional Milagros Begazo Norabuena decidió reprogramar la audiencia a solicitud del citado fiscal, quien argumentó que debería estar presente la jueza titular Cecilia Grandez Rojas para resolver el caso.

La magistrada señaló como fecha de reprogramación el 3 de julio, lo que enfureció a los presentes, en su mayoría familiares de imputados con prisión preventiva, calificando de “maquiavélicos” e “incompetentes” al fiscal y a la jueza. Esto motivó la intervención de la Policía. Una mujer que fue identificada como la hermana del exalcalde se encerró en el baño del Poder Judicial para evitar la intervención, pero con el apoyo de una policía femenina la mujer salió y presentó su DNI.

Al final, se decidió que la audiencia continúe el 3 de junio, en ella se decidirá si el caso pasa a la Fiscalía Anticorrupción.