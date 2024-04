Dionicio Dávila, un hombre de 75 años de edad, se encadenó en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque para exigir que se emita la sentencia que ordene el pago de su jubilación.

En diálogo con RPP, Dávila explicó que el proceso legal inició hace 17 años, por lo que tomo esa medida extrema debido al presunto abuso por parte del juez del Quinto Juzgado en lo Civil.

“ He decidido encadenarme por el abuso que está haciendo el juez del Quinto Juzgado en lo Civil, son 17 años que está para sentencia mi expediente que ya el fiscal me ha dado la razón para que me paguen mi jubilación, mis devengados y mis intereses de devengados ”, manifestó el extrabajador.

El hombre exige justicia ante la demora del magistrado del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral en resolver su caso. A pesar de haber recibido el respaldo del fiscal, aún no ha obtenido respuesta por parte del juez.

Dávila enfatizó que su única intención es que se reconozca el pago correspondiente por los años de servicio que brindó a diversas empresas y entidades. Sin embargo, se siente frustrado por la larga espera y la falta de avances en su situación.

El adulto mayor expresó su cansancio por tener que esperar tantos años y realizar constantes viajes para solicitar información sobre su caso, solo para recibir respuestas evasivas sobre el proceso en curso. A su avanzada edad, considera que esta situación es especialmente molesta y desgastante.





TE PUEDE INTERESAR