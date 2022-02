La juramentación de nuevos ministros no ha generado buenos comentarios por parte de Perú Libre en Lambayeque. El secretario regional del partido, Humberto Heredia Morales, aseguró que el Presidente Pedro Castillo sigue excluyendo al partido en la conformación del nuevo gabinete.

Antes de la ceremonia que lideró ayer el mandatario, Perú Libre esperaba que un mayor número de ministros sean militantes del partido.

El dirigente comentó a Correo que las bases de Perú Libre buscaban que el Gabinete “sea realmente de izquierda y formado por integrantes del partido”.

Por ello, la presencia de Aníbal Torres como nuevo Presidente del Consejo de Ministros resultó una sorpresa. “Estos cambios me parecen insuficientes. Aníbal Torres es mucho mejor que el impresentable de Héctor Valer pero aun así, es un técnico y el cargo de Premier es más político”, declaró.

En ese sentido, consideró que el Premier debe retomar las promesas de campaña lanzadas durante la segunda vuelta electoral como el cambio de la Constitución.

Entre los nuevos ministros, llamó la atención la designación del médico Hernán Condori Machado (ministro de Salud) y el ingeniero Carlos Palacios Pérez (ministro de Energía y Minas), quienes hasta hace unos meses trabajaban en el gobierno regional de Junín.

Incluso, Condori Machado ha mostrado su cercanía a Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, a través de redes sociales. Al respecto, Heredia Morales indicó que estos hechos no suponen una reconciliación entre Pedro Castillo y el partido del lápiz.

“Eso no implica que el partido tenga que cambiar su posición. Cuando uno es dirigente, muchos se quieren tomar fotos y uno no puede negarse. Eso no quiere decir necesariamente que el partido los esté avalando”, aseguró.