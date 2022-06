Tres agricultores del distrito de Túcume denunciaron a cuatro policías por haberlos detenido de manera abusiva - acusándolos falsamente de participar en un robo de ganado - para luego pedirles una coima a cambio de ser liberados.





HECHOS

La denuncia fue presentada en la comisaría de la misma localidad por los campesinos Julio Enrique Guevara Díaz (45), Percy Bravo Vidaurre (42) y Rosa Mercedes Sandoval Bances (36), quienes narraron la forma cómo fueron maltratados por estos malos agentes.

Precisaron que los hechos ocurrieron el domingo 5 de junio a las 11:30 de la noche, cuando se movilizaban a bordo de un automóvil camino a una chacra donde iban a realizar trabajos, ubicada en el caserío Reinosa.

Sin embargo, al momento en que iban a cruzar el puente “El Pavo” fueron interceptados por los policías, quienes los acusaron de haber robado ganado en el distrito de Pacora, y los condujeron hasta la comisaría de Túcume.

Pese a los reclamos que hicieron debido a que se trataba de una acusación falsa, los agentes los trasladaron a la comisaría y los encerraron en la sala de prevención, donde les informaron los cargos que enfrentan.

No obstante, minutos después, según versión de los denunciantes, uno de los suboficiales les indicó que para no ser acusados y recuperar su libertad debían pagar la suma de S/10,000. Al no aceptar, los golpearon atribuyéndoles el delito de abigeato.

Incluso, el agricultor Julio Guevara precisó que el policía de apellido Gastulo le sacó del bolsillo de su pantalón su billetera y le sustrajo todo el dinero en efectivo que tenía, por la suma de 2,700 soles.

Ante los abusos, finalmente decidieron aceptar la petición de los policías, quienes los trasladaron en el mismo automóvil del agricultor Percy Bravo, hasta los cajeros automáticos del Banco de Crédito del Perú, ubicado en Lambayeque, donde debían retirar el monto que faltaba para completar la suma que requerían (S/10,000).

Una vez allí, los policías desistieron debido al miedo de ser captados por las cámaras de seguridad de la entidad financiera.

No obstante, insistieron en su cometido y por mutuo acuerdo acudieron hasta el domicilio del agraviado, Julio Guevara, ubicada en el fundo “El Abuelo”, caserío Santa Ana, en el distrito de José Leonardo Ortiz, con el fin de entregar el dinero que faltaba.

Pero una vez adentro, solicitó apoyo de sus vigilantes para que llamen a la Policía, ahuyentando a los malos agentes.