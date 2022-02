Triste desenlace. Una joven pareja de esposos perdió la vida trágicamente al caer en las profundas aguas del canal Taymi, cuando se desplazaba a bordo de un camión desde Chiclayo hacia la provincia de Cutervo.

El fatal accidente de tránsito ocurrió a la 8:00 de la noche del pasado jueves, a la altura del sector La Bomba, en el centro poblado La Cría del distrito de Pátapo.





HECHOS

Jhonatan Llaja Collazos (28) conducía el camión de placa de rodaje M1N-943 y a su lado, en el asiento del copiloto, lo acompañaba su esposa Berenice Maluquis Guerrero. Mientras que en la tolva (parte superior) iba el hijo de ambos, de 5 años de edad, junto a otros cuatro pasajeros.

En ese momento, lamentablemente otro camión les habría cerrado el pase, cuando intentaba cruzar una curva, impactándolo en la parte posterior. Esto hizo que se despistara cayendo violentamente dentro del canal Taymi.

Es sumamente doloroso imaginar el momento de desesperación que vivió la pareja de esposos al intentar salir del vehículo posiblemente pensando en la vida de su menor hijo.

Pero la profundidad del canal (más de cinco metros) y la fuerza de la corriente no les permitió ponerse a salvo, siendo arrastrados y golpeados por las aguas hasta morir ahogados.

Sus cuerpos fueron buscados durante más de 11 horas, pero no fue hasta el amanecer de ayer que los encontraron lejos uno del otro, en otras jurisdicciones de la región Lambayeque.

El cadáver de Jhonatan Llaja fue hallado flotando en el canal del sector Vichayal, en el distrito de Tumán. Mientras que el cuerpo de Berenice Maluquis fue encontrado en el sector El Limón del distrito de Túcume.





SOBREVIVE

El hijo de la pareja de esposos y los otros pasajeros sobrevivieron al accidente porque se sujetaron fuertemente de los fierros del camión, siendo retirados minutos más tarde por efectivos policiales de la Unidad de Recate.

El camión permaneció sumergido en las aguas del canal Taymi por varios minutos hasta que personal del PEOT y la Junta de Usuarios dispuso el cierre de compuertas.

Algunos pobladores de la zona aprovecharon para recoger las frutas y verduras que flotaban arrastradas a lo largo del canal Taymi.

Al lugar llegó Cristóbal Matta Vásquez (67) quien dijo ser propietario de la carga que llevaba el camión que conducía su sobrino.