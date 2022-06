La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chiclayo decidió cesar temporalmente a la consejera regional Gisella Fernández Muro de sus funciones como maestra del colegio N° 11271 “Siglo XXI”, ubicada en el pueblo joven Luis Alberto Sánchez.

Este hecho se origina a raíz de los informes que emitió la Contraloría General de la República, donde se advierte que Fernández obtuvo un exceso de 163 horas de licencia con goce de remuneración.

Hechos

Mediante la Resolución Directoral N° 003931-2022, la UGEL Chiclayo aprobó sancionar a la consejera regional, cesándola en el cargo de docente por un plazo de 60 días.

De acuerdo al documento, Gisella Fernández Muro incurrió en infracción administrativa por presentar una solicitud de licencia que no “tenía amparo en la Ley de Reforma Magisterial”.

Esta conclusión se basa en los hechos que analizó desde fines del 2021 la Oficina de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Lambayeque.

En base a las boletas de pago que se emitieron a favor de Fernández Muro -entre enero del 2019 y noviembre del 2021- la Contraloría observó que tuvo un exceso de 163 horas de licencia para ejercer sus funciones como consejera regional.

Según la Contraloría, la Ley de Reforma Magisterial solo le otorga 1 día semanal de licencia por el tiempo que dure su mandato como miembro del Consejo.

Sin embargo, a Fernández le otorgaron 80 horas semanales gracias a un recurso de apelación que la UGEL Chiclayo declaró fundado en mayo del 2019.

Esa decisión fue ratificada mediante la Resolución Directoral N° 002895, por Darío Balcazar Quintana, entonces director de la UGEL Chiclayo.

Al año siguiente, Fernández Muro presentó una solicitud de ampliación de licencia, siendo aceptada por el área de Asesoría Jurídica.

Recién en septiembre del 2021, esta misma oficina recomendó iniciar un proceso de nulidad y se resolvió modificar la licencia a solo 1 hora por semana.

Defensa

La consejera regional indicó que ya ha solicitado una medida cautelar al Poder Judicial para que la decisión emitida en su momento por la UGEL Chiclayo quede sin efecto.

Aunque la Contraloría señaló que el exceso de 163 horas de licencia generó un gasto de S/22 mil 918; Fernández afirmó que nunca abandonó sus labores como docente, incluso durante la pandemia.

“Si la UGEL hubiese enviado a otra maestra a reemplazarme durante esas 80 horas, entonces podrían decir que he cobrado indebidamente. Pero yo he trabajado. Jamás me aprovecharía de un cargo, esa no es mi conducta”.

También insistió en que esta sanción es una “venganza política” por haber denunciado malos manejos en el presupuesto de contingencia que reciben los colegios públicos de la región.

Por último, la consejera alegó que el presidente de la Comisión Permanente de Procedimientos Administrativos Disciplinarios a Docentes de la UGEL Chiclayo, Henry Alcantara Mondragón, emitió un oficio el pasado 2 de junio para oponerse a la sanción que recomendó dicha entidad y solicitar que se absuelva a la consejera de los cargos que se le atribuyen.