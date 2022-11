La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) advirtió que más del 90% de proyectos de construcción de viviendas que existen en la región Lambayeque son informales.

Esto, debido a que las empresas inmobiliarias no cumplen con tramitar el planeamiento integral y la licencia de habilitación urbana ante las municipalidades provinciales y distritales, respectivamente.

“Se saltan estos dos grandes pasos y aplican maquinaria pesada en un terreno, lo lotizan con yeso, le ponen un letrero se vende y las personas empiezan a comprar sin ser conscientes que están muy lejos de obtener una partida electrónica en Registros Públicos”, dijo Germán Mori, presidente de Capeco - Lambayeque.

Precisó que estos proyectos informales se encuentran camino a las localidades de Pimentel, Lambayeque, Ferreñafe y Picsi, a vista y paciencia de las autoridades.

“En el camino a Picsi hay por lo menos 15 proyectos de los cuales solo 1 esta regularizado. Incluso instalan postes de luz que ni si quieran son nuevos, y luego les colocan jebes, ni siquiera cables, los que no están conectados a ninguna red porque evidentemente no tienen ningún permiso. Hay mucha gente que todos los meses está pagando una cuota de un producto que no existe. Los ciudadanos, cuando están interesados en adquirir una vivienda, deben asistir a la municipalidad y solicitar información de los proyectos que se encuentran registrados.”, aseveró.

Por tal motivo, indicó que las municipalidades deberían impulsar proyectos inmobiliarios que cuenten con agua, desagüe y electrificación.

“Los alcaldes deben tener interés en darle vivienda honorable y formal a sus ciudadanos”, dijo.

Por último, sostuvo que el problema persiste porque habrían intereses fuertes detrás, siendo “el Congreso el principal lobista en este caso, lo digo en voz alta, los lobbies están en el Parlamento”.

VIDEO RECOMENDADO

Foto y vídeo: TV Perú