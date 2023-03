A 72 horas de sufrir el impacto del ciclón Yaku, en la región todavía Lambayeque hay población aislada, viviendas destruidas y municipios que requieren ayuda humanitaria y equipamiento.

La situación es crítica en Pacora, Íllimo, Mórrope, Jayanca, Olmos, Motupe, Chongoyape e Incahuasi.

Rescate

Hasta el mediodía de ayer, soldados del Ejército del Perú usaron un helicóptero para ejecutar una serie de rescates en los caseríos Las Juntas, San Pablo, Huaca Baldera, Los Siesquenes y Santa Isabel del distrito de Pacora.

El alcalde de esta zona, José Luis Sipión, informó que se han instalado tres albergues para más de 200 personas, pero enfatizó que necesita maquinaria, víveres y agua potable para garantizar el bienestar de los pobladores afectados.

Asimismo, criticó duramente a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel). “Que envíen más cisternas, que no mezquinen el agua, Pacora ha sufrido mucho con la contaminación por arsénico”, expresó.

En Mórrope, la alcaldesa Janet Morales solicitó apoyo para un puente aéreo, porque todavía hay familias aisladas en el caserío Angolo I.

El viernes, agentes de Serenazgo de esta localidad y un equipo de la Policía Nacional lograron el traslado de pobladores del caserío Hornitos, que se habían quedado aislados por los embates de los ríos Motupe y La Leche. Mientas que los vecinos del cercado de Mórrope hicieron un llamado a las autoridades para que vuelva el servicio de agua potable.

En Olmos, los ciudadanos están sufriendo por los desbordes del río y el aniego de las aguas pluviales.

El panorama es desolador en el sector Virgen de las Mercedes, donde varias familias perdieron sus casas y bienes materiales.

También demandan ayuda en los sectores Los Boliches, Señor de los Milagros, Vinguar Chico, Vinguar Grande, El Tambor, El Médano. Aquí la población solicita atención urgente debido a que están durmiendo a la intemperie y se acaban sus alimentos.

En La Orchilla, los moradores tuvieron que dormir en el cerro por temor a un nuevo desborde el río Olmos.

Fuertes lluvias afectan a la población.

Cerca del cementerio de Olmos, las casas también están afectadas por el ingreso de agua como consecuencia de una semana de lluvias.

En Jayanca se registraron incidentes en el local Concha Acústica de la municipalidad, hasta donde llegaron decenas de vecinos para recibir calaminas y otros materiales. En la larga fila denunciaron que personas no empadronadas querían sacar provecho de la desorganización edil.

La municipalidad de Pítipo, a través de la Unidad de Defensa Civil, identificó a 40 familias del caserío Manchuria B afectados por las últimas precipitaciones.

Estos damnificados fueron llevados a la I.E. Antonio Arroyo Chapoñan de San Luis.

En esta jurisdicción el aumento del caudal del río La Leche sigue causando preocupación.

Viviendas

El último reporte de daños elaborado por el Gobierno Regional de Lambayeque señala que hay 12 mil 629 personas afectadas, 2 mil 227 damnificados, 3 mil 406 viviendas afectadas y 440 viviendas declaradas como inhabitables.

Estas cifras no solo corresponden a los estragos causados por el ciclón Yaku sino también a las lluvias registradas en febrero.

Aunque se termine el fenómeno, decenas de lambayecanos afrontarán el problema de la falta de vivienda.

Sobre este punto la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, informó que las familias, cuyas casas hayan sido destruidas o que estén consignadas como inhabitables, serán beneficiadas con un bono de S/ 500.00 mensuales.

Esta subvención será otorgada por un plazo de dos años.

Para acceder al bono, las municipalidades distritales y provinciales formularán un padrón donde estarán empadronados todos los damnificados.

“La responsabilidad es de los gobiernos locales para reunir esta información, luego los técnicos de Vivienda harán una verificación y una vez consolidado el padrón se autorizará el pago de los bonos “, explicó la ministra tras recorrer las instalaciones de la Comisaría de la Familia ubicada en el distrito de José Leonardo Ortiz.

Pérez de Cuéllar participó en la entrega de ayuda humanitaria para las zonas más perjudicadas por las lluvias. “Hemos traído mil botellas de agua de 7 litros y hay cisternas en camino, pero hay que reforzar esto para llegar a los centros poblados incomunicados”, dijo.

Cerca de las 4:00 de la tarde de ayer, la presidenta Dina Boluarte y autoridades regionales sobrevolaron el río La Leche y constataron los daños ocasionados en los distritos de Pacora, Íllimo y Mórrope.

También estuvo presente en la entrega de ayuda humanitaria en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Pero durante una actividad oficial en la región Tumbes, Boluarte admitió que el Gobierno no cuenta con maquinaria para afrontar este tipo de emergencias.

“A través del Indeci advertimos, hace varias semanas, que este fenómeno natural iba a afectar al norte del país, pues el gobernador y los alcaldes no tenían cómo afrontar de manera inmediata y el Estado - hay que decir la verdad - tampoco, porque no tenemos maquinarias, no tenemos motobombas, no tenemos cómo afrontar estas lluvias naturales porque se abandonó realmente al Estado”, señaló.

Para atender dicha situación, la mandataria declaró que el Estado está preparando un “pack de maquinarias” que hará llegar a los municipios y gobierno regionales para afrontar los efectos de las lluvias.