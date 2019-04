Lozano, Gasco y sus 100 días marcados por la incertidumbre

Síguenos en Facebook

Hoy se cumplen 100 días desde que una nueva etapa inició para Lambayeque. El ingreso de nuevas autoridades siempre genera expectativa y las más grandes, en el caso de nuestra región, han estado concentradas tanto en el gobernador Anselmo Lozano Centurión como en el alcalde de Chiclayo, Marco Gasco Arrobas. Sin embargo, tras los primeros meses de sus respectivas gestiones y si bien cada uno ha tenido un desempeño distinto, otro elemento parece hermanarlos: la incertidumbre.

Si se le pregunta sobre avances o planes, Lozano aún insiste en que heredó una institución en completo desorden, pero que están sentando las bases para próximos proyectos. Mientras tanto, en el gobierno de Gasco resultaría incluso más difícil vislumbrar un norte en medio de los constantes tropiezos. ¿Qué tanto han logrado ambas autoridades en este primer tramo de su mandato?

DISTANCIAS

Cuando juró en el cargo, el primer día del 2019, Anselmo Lozano dijo que la deuda dejada por su antecesor, Humberto Acuña Peralta, superaba los 1,400 millones de soles. Luego, el gobierno regional informó sobre la reversión de al menos 54 millones de soles del presupuesto del 2018 y se responsabilizó de esto, también, a la gestión anterior.

Pero el asunto no quedaría ahí y sería el germen de una discrepancia que persiste entre el gobernador y el Consejo Regional, que en marzo último acordó interpelar a la gerente general María Castro Grosso. Hace poco, se deslizó la posibilidad de que el consejo interpele también a la gerente regional de Salud, María Collantes Santisteban, al sostener que tampoco ha cubierto las expectativas.

No obstante, Lozano reitera que en tres meses es complicado avanzar cuando se tiene una entidad en “un desorden total, tenemos que ordenar la casa para empezar a hacer las cosas como lo debemos hacer, no tenemos la información correcta porque no recibimos el acta final de transferencia y hay fondos que revirtieron al tesoro público, eso nos ha traído problemas”.

El mandatario asegura que en estos primeros días han estado elaborando los expedientes técnicos para obras de la Reconstrucción con Cambios por 120 millones de soles, así como el perfil para un proyecto integral de agua para la región, la construcción del nuevo Hospital Las Mercedes, entre otras iniciativas. “Por lo menos desde este mes empezamos a lanzar los concursos públicos”, refiere.

Todo lo contrario es lo que indica el consejero regional de las filas de Alianza Para el Progreso (APP), Antonio Sánchez Chacón. Él afirma que la “falta de experiencia” de los funcionarios de Lozano fue lo que permitió la reversión del presupuesto. También niega que la gestión anterior no haya dejado proyectos encaminados, de hecho, asegura que al menos 50 obras están a la espera de que se gestione el respectivo presupuesto. “¿Y cuántas licitaciones se han convocado en lo que va del año? Ninguna”, menciona.

IDAS Y VUELTAS

Como candidato, Marco Gasco ofreció formular y ejecutar un “plan de emergencia sobre riesgos de la ciudad de Chiclayo, especialmente en zonas afectadas por El Niño Costero”, durante los primeros 90 a 100 días de gobierno.

Si bien de esto no se volvió a hablar durante sus primeros tres meses como alcalde de Chiclayo, sí se habló mucho sobre la cada vez más aguda crisis de la limpieza pública, una herencia nefasta que Gasco llegó a decir que podría erradicar en un plazo de 15 días, sin tener éxito.

El retiro de la Cooperación Suiza tras los escándalos de corrupción de años anteriores y el cuestionado alquiler de maquinaria para tres meses por casi 2 millones de soles, han sido dos situaciones recientes que no han hecho más que acrecentar la preocupación de la ciudadanía. A esto se suman los constantes cambios de funcionarios, muchas veces en medio de serios cuestionamientos.

Para el regidor de oposición, Percy Espinoza Gonzales, se trata de una “gestión improvisada, sin planificación”. En ese sentido, cuestiona que se hayan tomado decisiones apresuradas, como el aumento de salarios, tanto para el elcalde como para el concejo edil, o la declaratoria de desabastecimiento debido a la falta de maquinaria operativa para el recojo de basura.

“Los procesos administrativos aprobados en concejo han sido cuestionados al saltarse ciertos pasos que son exigidos por norma. Nosotros como institución estamos en el ojo de los entes de fiscalización y control, así que debemos tener mucho cuidado”, advierte el respecto.

OPINIONES

Si bien el decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, Ciro Salazar Montaño, considera que es prematuro evaluar una gestión regional tras los primeros 100 días, también afirma que el gobernador actual carece de una visión y que “solo tiene proyectos a nivel de ideas, conversaciones, pero no hay nada en concreto”. A esto, comenta, se suma el hecho de que no cuenta con “un buen cuadro gerencial”.

En cuanto a la comuna chiclayana, Salazar hace hincapié en la difícil situación que esta atraviesa, pero indica que el alcalde pudo haber aprovechado este primer periodo para ganarse la aceptación de la ciudadanía. Lamentablemente, considera que ocurrió todo lo contrario.

A su vez, el decano del Colegio de Arquitectos del Perú-Regional Lambayeque, Antonio Uriarte Gonzales, manifiesta que Gasco Arrobas aún no ha logrado conformar un equipo de trabajo consistente, además de haber cometido errores al elegir a sus funcionarios, entre otras decisiones desacertadas.

“En el caso de Lozano, creo que su principal error es que él no ha dejado que la sociedad civil en su conjunto le dé su apoyo, además de no entender que el tema regional es mucho más complejo que el manejo de un distrito”, concluye Uriarte Gonzales.