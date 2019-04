Marcos Gasco: “El exalcalde pidió más de S/2 millones de coima”

Síguenos en Facebook

Han pasado más de 100 días desde que asumió la gestión de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, y el alcalde Marcos Gasco Arrobas aún no lograr reducir el número de toneladas de basura que se acumulan a diario en el distrito.

Además de responder a los cuestionamientos por la entrega de la buena pro para el alquiler de compactadoras, Gasco Arrobas revela la presunta coima que habría solicitado un “exalcalde preso” para otorgar la licencia que autoriza la construcción de un conocido centro comercial.

El pasado 5 de abril se entregó la buena pro para el alquiler de las compactadoras, ¿por qué aún no se firma el contrato?

Hay algunos días que tienen que pasar, hasta el miércoles 17, para que pueda formalizarse las cartas fianza y posteriormente hacer los contratos. Inmediatamente después, empezaremos la limpieza de Chiclayo que por décadas no ha tenido.

Algunos regidores han mencionado que esta demora, a más de 40 días de haberse aprobado el desabastecimiento inminente, se debería a las observaciones de la Contraloría.

Los regidores de oposición siempre se preocupan por tener éxito de nuestro fracaso. Sí, han pasado más de 40 días. Es cierto. Pero cuarenta días para hacer las cosas con transparencia, bien, acompañado de la Contraloría en este control concurrente.

La Oficina de Control Institucional de la municipalidad ingresó el último jueves a las oficinas de la exMutual para revisar el expediente de contratación.

Nosotros hemos solicitado el control concurrente y la Contraloría nos observó algunas cosas. Corregimos en una segunda votación, y pudimos superar lo que nos pidieron. Y así va a ser siempre.

¿Reconoce que si no se hubieran cometido los errores que advirtió la Contraloría, ya se contaría con la maquinaria?

Seguro que sí, pero todas son oportunidades de mejora para hacer las cosas bien, y que tengan largo plazo. Todo es mejorable.

El expediente de contratación señala que la empresa Veolia Servicios Perú SAC utilizará 8 compactadoras, y no 10 como se informó inicialmente. Además, se usarán 2 camiones de retén como reemplazo si alguna unidad tiene fallas técnicas.

Primero, las unidades permanentemente entran en algunos períodos de mantenimiento y pueden dejar de funcionar por algunas horas. Por eso se tienen esas maquinas de retén. Pero esta empresa va a venir con el mantenimiento para que puedan siempre trabajar sin ningún problema. Por otro lado, son 150 toneladas diarias (de basura) y se van a pesar. Si lo pueden recoger con 8, con 10 o 20 (compactadoras); las 150 toneladas se van a pagar. Si recogen 100 (toneladas), 100 se pagarán.

Entonces, ¿150 toneladas es la cantidad máxima, es decir, pueden recoger menos?

Pero no se va a pagar. El contrato va a ser por 150 toneladas diarias. Por eso es que tienen 8 máquinas más dos de retén. Si tienen algun percance, inmediatamente sale la otra máquina para cubrir esas horas y poder acopiar las 150 toneladas que van a pesarse.

¿La empresa solo ofreció 8 compactadoras?

Están ofreciendo 10. Son ocho, más dos de retén.

Pero, ¿la función de una máquina de retén no es igual al de una compactadora?

No. Todas son máquinas nuevas, pero dos son de retén. La capacidad va a ser para recolectar 150 toneladas diarias.

¿Todos los días, las máquinas de retén van a estar operativas?

No lo sé. Si no se malogran, van a estar de retén.

Eso significa que solo 8 estarían operativas. Sí, pero van a recolectar 150 toneladas métricas de basura, como dice el contrato. Todo eso va a ser milimétricamente pesado para hacerse el pago.

¿Conocía las observaciones que hizo la Contraloría a la empresa Veolia por incumplir el contrato con la municipalidad de Trujillo?

Lo que yo sé es que no tienen ninguna observación. El incumplimiento viene por parte del Concejo Provincial (de Trujillo). Le deben algo de 6 meses y no les han pagado. Eso es lo que averigüé después de saber quién ganó. Por eso, la empresa decidió no seguir trabajando (en Trujillo).

El cuestionamiento más reciente involucra a su gerente Ricardo Romero Rentería, quien no cumpliría con los requisitos mínimos al no tener Maestría en Gestión Pública.

Estoy absolutamente convencido que el nuevo gerente municipal es un buen hombre, excelente profesional y cumple cabalmente con lo que dice el MOF (Manual de Organización y Funciones). No solamente es abogado, sino ingeniero. Y mejor aún, tiene experiencia laboral en gestión pública.

Pero no tiene la maestría que se exige en los requisitos mínimos.

Eso no exige. Eso es mentira.

Pero está en el anexo del decreto de alcaldía N° 01-2019 que firmó usted para aprobar los requisitos mínimos de los funcionarios de confianza.

Dice “o (Maestría)”, es condicional. No es que tenga que tenerlo. Saliendo de lo meramente formal, no hay nada en contra allí. Hay gente con doctorados y grandes estudios, pero son unos tremendos delincuentes, sinvergüenzas, sin ética y sin capacidad.

Ese decreto de alcaldía, que aprueba provisionalmente los requisitos mínimos, no pasó por la votación del concejo. ¿No era necesario?

No hubo. Lo que sucede es que estamos en reestructuración administrativa. Ese reordenamiento lo estamos lanzando, máximo, en mayo, para que pueda pasar por el Concejo Provincial de Chiclayo. Pedimos 90 días para reestructurar.

¿Fue arbitrario que los nuevos requisitos para gerentes y subgerentes solo se aprobaran con su firma y no fuera observado por el concejo?

No voy a actuar nunca en contra de la norma. Los derechos y poderes que me otorga el concejo provincial tengo que usarlos también. Si no los usaría, entonces, ¿para qué voy a ser alcalde? Me dedicaría a cualquier otra cosa.

Usted mencionó que en mayo estarían listos los resultados de la reestructuración, pero eso supera los 90 días que le dio el concejo.

Sí, probablemente. En mayo ya tiene que ser aprobado. Es un proceso que está culminando. En las próximas semanas se entregará para ser aprobado.

En comparación al 2016, los requisitos que se aprobaron para esta gestión mencionan el grado de Bachiller para los puestos de coordinación de alcaldía, subgerente de presupuesto y jefe de imagen institucional. ¿Considera que eso es conveniente para la municipalidad?

Los requisitos van a estar de acuerdo al perfil del puesto que se necesita. Eso lo evaluarán los que están viendo la reestructuración. No estamos poniendo perfiles por una persona. No tengo favores que pagar a nadie.

¿Debió solicitar un licenciado para estos cargos?

No lo sé. Si tienen una gran experiencia (....). Víctor Raúl Haya de La Torre, que es mi referente político, amo su legado, dar justicia social y hacer las cosas con transparencia, no tuvo título académico. Fue catalogado como un hombre del milenio.

Entiendo que para usted el grado académico no es una garantía, pero...

No es para mí, es para la labor. Creo que sí es necesario pero eso lo están viendo los especialistas.

Cuando menciona a Víctor Raúl Haya de La Torre, ¿es el referente que heredó durante su militancia en el Apra?

Claro, he sido militante del partido aprista. Y estoy orgulloso de haberlo sido. Tengo grandes amigos en el Apra.

Mantiene esa figura pero en el partido Podemos por el Perú, el único referente es el fundador José Luna Gálvez. Mentira.

Él (José Luna) es presidente fundador pero también fue aprista. ¿Sabes cuál es la referencia de Pepe Luna? Víctor Raúl Haya de La Torre. Por eso convenimos en esta alianza y soy partidario de Podemos por el Perú.

¿Ese fue el enlace para migrar del Apra a otro partido?

Fue un enlace por el legado que ambos queremos seguir siempre. Y obviamente, también el emprendedurismo del doctor Luna que de la nada, sale adelante con un consorcio educativo a nivel nacional que tiene miles de estudiantes (en referencia a la Universidad Telesup).

¿Es cierto que está buscando a una nueva cooperación internacional para reflotar el proyecto “Chiclayo Limpio”?

Siempre voy a buscar cooperación. Recién estuve en una reunión con el vice primer ministro de la República Checa, el embajador y toda la delegación que vino desde Europa. (...) Estamos indagando y pidiendo cooperación para Chiclayo. No solamente para el tema de residuos sólidos, si no también para actualizar el catastro. Desde hace dos meses, estamos rehaciendo el catastro pero no es sencillo.

Para actualizar el catastro, ¿tienen el apoyo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento?

No. Ellos están proyectando licitar recién. Eso va a demorar un año. Nosotros ya lo empezamos. Sin embargo, ha venido el Banco Mundial que es otra forma de cooperación. También seguimos recibiendo el apoyo de la Cooperación Suiza en el tema de capacitación. Estamos recibiendo el apoyo de la Cooperación Alemana para el transporte con la empresa G&Z.

¿Prefiere optar por la cooperación internacional que por el financiamiento de algunos ministerios?

Voy a buscar financiamientos del gobierno central y de los empresarios, con obras por impuestos. He conversado con el vicepresidente de Intercorp. Ellos están interesados en hacer obras por impuestos. He conversado con el presidente del Banco Continental, Eduardo Torres Llosa; el presidente de Credicorp, y diferentes empresas. (....) La empresa Ripley ya ha obtenido la licencia para la construcción de un nuevo mall (Mall Aventura Plaza). Ya se iban a ir, espantados por la corrupción. ¿Sabes lo que le pedían los alcaldes anteriores? Varios millones de soles para que les den la licencia. En esta gestión, les ha costado 1,700 soles, sin ninguna traba. Necesitamos inversión. Son casi 200 millones de soles. Eso significa mover la rueda económica en Chiclayo.

¿Usted describe prácticas como el pedido de coimas que ahora investiga la Fiscalía?

Por supuesto. Eso desde años atrás. Lo sé, porque Intercorp quiso hacer un nuevo mall pero el exalcalde preso pidió más de 2 millones de soles de coima para que le den la licencia y no lo aceptaron, y se fueron. Tú sabes el atraso que dio a Chiclayo, de generar nuevas fuentes de trabajo, riqueza, la generación de un nuevo polo de desarrollo, fuera de Chiclayo, elevar los precios del catastro de los predios que están alrededor. Generar dinamismo económico.

Su plan de gobierno señala que en los cien primeros días ejecutaría un “plan de emergencia sobre riesgos” y se mencionan varios puntos como transporte, comercio ambulatorio, seguridad ciudadana. ¿No se cumplió al 100%?

En 100 días no puedes cambiar una historia de 22 años de abandono. El Estado genera muchas trabas y una burocracia enorme, y conflictiva muchas veces. Lo estamos superando. El 22 de mayo se empieza a limpiar Chiclayo.

¿Cuando se elaboró ese plan de gobierno, no sabía muy bien cómo iba a enfrentar esta municipalidad?

No, se está efectuando. No creas que se va a cambiar todo en 100 días. (...) El principal problema para Chiclayo, ahora, es la gestión de los residuos sólidos y la limpieza pública, que ya estamos a puertas de cumplirlo.