Marvin Palma: “Le pediría a la fiscal de la Nación que ya culmine las investigaciones”

Síguenos en Facebook

En medio de cuestionamientos, al ser uno de los vinculados a la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”, el congresista lambayecano del grupo parlamentario “Cambio 21”, Marvin Palma, decidió hablar con Correo y contar su verdad.

¿Cómo inicia su vinculación en el caso de “Los Temerarios”?

Todo comenzó por el testimonio del señor Willy Serrato, cuando lo citan a declarar él indica que en la reunión que se realizó en el 2016, donde estuvimos presentes con el congresista Javier Velásquez, se había pagado 30,000 soles al excontralor Edgar Alarcón para que se levantaran las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo. Sin embargo, yo no tengo ningún problema de que me investiguen.

¿Cómo va el proceso de dicho caso?

He enviado una carta a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que me señalen fecha y hora de mi manifestación. Me han respondido que debo asignar a un abogado defensor por ser investigado y que se ha cursado un oficio a la empresa Latam para que averigüen las fechas de los viajes en el 2016, así como las visitas que han realizado al Congreso, Willy Serrato y David Cornejo. Pero, al culminarse el plazo y sin obtener información de la empresa, han tenido que realizar una ampliación, después de ello recién me citarán.

¿Interpondrá algún recurso para evitar la investigación?

Yo no estoy involucrado en el caso de “Los Temerarios”, debieron llamarme solo como testigo, mas no como investigado, pero igual no usaré ningún artífice legal, como hice con el caso de los llamados ‘Avengers’, me puse a disposición, no encontraron nada.

¿Cuántas veces se reunió con el exalcalde Cornejo?

Los congresistas juramentamos en julio y la reunión con el excontralor y el exburgomaestre se realizó en agosto aproximadamente. Luego, en septiembre tuvimos una reunión con el OTASS (Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento), pues yo estaba gestionando para que ellos ingresen a la Entidad Prestadora del Servicio de Saneamiento de Lambayeque (Epsel). El alcalde Cornejo no estaba de acuerdo y promovió para que el sindicato hiciera una marcha, diciendo que se iba a privatizar el agua, luego, nunca más me habló.

¿Alguna vez le pidió el exalcalde que gestionará alguna obra o mencionó empresas?

Nunca he hablado con él sobre el tema de obras. Recuerdo que una vez lo encontré en el pasillo del Congreso, nos saludamos y me dijo que lo hiciera pasar, nos dimos la mano. Él se dirigía a la Comisión de Presupuesto a sustentar un proyecto, pero después no tuvimos comunicación.

¿Existe alguna prueba más por la que está como investigado?

Sólo es la declaración del señor Serrato, pero tengo entendido por un trascendido, que el fiscal Juan Carrasco Millones le ha preguntado a David Cornejo, si yo he pedido alguna obra o algo y el exburgomaestre le ha dicho que no. Solo nos llamó a invitar a la reunión, pero no ha habido ningún pago ni nada de por medio.

Como sabemos, por nuestra envestidura el fiscal Carrasco no nos puede investigar, por ello, lo está haciendo la fiscal de la Nación, pero esperemos que todo se aclare de una vez por el bien de la ciudadanía.

¿Metería las manos al fuego por el resto de congresistas que están involucrados en esta investigación, como son Becerril, Velásquez, Flores y Bruce?

Cada uno tiene su versión y cada quien se tiene que defender. Tengo este cuestionamiento por este tema y quizá mi palabra este entre dicha por los ciudadanos y los demás congresistas, pero es normal.

Lo único que pediría a la fiscal Zoraida Ávalos es que termine de una vez con estas diligencias y se pueda conocer la verdad. En mi caso, sé que esto va acabar en un archivamiento, pero lo único que deseo es que sea lo más pronto.

¿Qué opina de los congresistas que se amparan en la inmunidad parlamentaria o el antejuicio político?

Yo pienso que cuando hay una investigación, uno no debe de oponerse, cuando uno entra en política siempre va estar en cuestionamientos, más ahora que la prensa se centra en temas de los congresistas. Sin embargo, cuando uno no tiene nada que temer y no comete actos ilícitos, debe apoyar que la investigación lleve un buen procedimiento.

A mí me gustaría que los congresistas se pongan a disposición y que los cuestionamientos que hay puedan aclararse y si hay algún responsable en cosas ilícitas se ponga a derecho de la justicia, caso contrario se van archivar.

¿Cómo ve la gestión del alcalde Marco Gasco, tras las críticas por la ordenanza?

El alcalde tiene sus motivos para dar esa ordenanza, creo que uno de ellos es la recaudación que está generando la carga pesada; pero ante el rechazo de la población, debería poner en una balanza los cuestionamientos y la ordenanza, muy al margen de las cosas positivas y negativas que pueda tener está norma. Si hay más cosas negativas, la autoridad edil debería dar un paso al costado con respecto a su ordenanza y seguir para adelante, pues también debe escuchar a los ciudadanos.

¿Ha pensado en postular a la alcaldía de Chiclayo?

Al día de hoy no lo he pensado, yo cuando voté en abstención por la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que fue en el año 2017 renuncié a cualquier posibilidad a la reelección, porqué nos cambiamos de partido a Cambio 21, pues como se sabe para tentar algún cargo público debes pertenecer a un partido político. Ahora estoy pensando en que haya un buen entendimiento entre el Legislativo y el Ejecutivo, sobretodo que haya gobernabilidad, salir adelante con la reconstrucción.

¿Con cuántos alcaldes se ha reunido para tratar sobre la aceleración de las obras?

Habrán sido unos 10 los que se han acercado a mi oficina, gestionamos para que los ministros puedan escucharlos. Me he reunido con el gobernador regional y con los alcaldes de Pimentel, Íllimo, José L. Ortiz , Chiclayo y Pítipo.