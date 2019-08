Miles de ambulantes se resisten a desalojo

Síguenos en Facebook

Miles de comerciantes informales del mercado Modelo; quienes serán desalojados por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, se resisten a dejar las calles y culpan a las autoridades locales de los saldos que puedan dejar posibles enfrentamientos.

SE RESISTEN

El presidente del Frente de Defensa de los Comerciantes Minoristas de los Alrededores del Mercado Modelo de Chiclayo, José Julio Cayao Paico, responsabilizó a las autoridades locales de las consecuencias de un posible enfrentamiento entre los policías, serenos y comerciantes, debido a que estos últimos no están de acuerdo con el desalojo por ser una “injusticia”.

“Hay una sentencia del Segundo Juzgado Civil de Chiclayo que refiere al reordenamiento del mercado Modelo, y eso no significa un desalojo (...) Cómo es posible que el mismo Juzgado emita luego una resolución en la que obliga a los funcionarios (de la MPCh) a desalojarnos, eso no es posible, no se respeta la sentencia”, dijo Cayao Paico.

El dirigente alegó que los comerciantes informales no deben ser desalojados, sino reubicados en un nuevo mercado que debe ser construido por la MPCh, “y el alcalde Gasco debe gestionar esa obra, y no contratar a serenos venezolanos para desalojarnos”.

SITUACIÓN

Esta diligencia se ejecutará antes del 11 de septiembre, fecha límite que otorgó el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo a este municipio para que cumpla a cabalidad con las recomendaciones establecidas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), con el propósito de reordenar el perímetro del mercado Modelo.

Si bien el alcalde de la MPCh, Marcos Gasco Arrobas, afirmó que serían cerca de 300 serenos y más de mil policías los que participarán del operativo, el jefe de la II Macro Región Policial Lambayeque, Julio Díaz Zulueta, dijo que aún no tiene una cifra estimada de efectivos que destinará para la ejecución de la diligencia, ya que eso lo definirá cuando obtenga el informe de un grupo especializado de agentes, que analiza la situación de cómo se distribuyen y operan los vendedores informales ubicados en la avenida Balta, y las calles Arica, Manuel Pardo y Juan Cuglievan.

El alto mando policial manifestó que brindarán las garantías a las autoridades municipales, y espera que el operativo sea “pacífico”, por lo que exhortó a los comerciantes informales y ambulantes a abandonar voluntariamente las calles, para así evitar, posiblemente, enfrentamientos con saldos lamentables.

Además, insistió que los trabajos de inteligencia de la Policía, previo al desalojo en el mercado Modelo, son reservados, pero reconoció que existen riesgos que serán reducidos en el camino.

MEDIDAS

Por ejemplo, dijo que la Policía está realizando operativos en el mercado Modelo para identificar a sujetos con requisitorias, o advertir la presencia de delincuentes; quienes serían detenidos.

“Los ambulantes tienen que ser notificados (por el municipio) sobre este desalojo. La policía nunca ha desalojado a nadie, solo apoyamos a la autoridad competente”, expresó el general Díaz Zulueta.

La autoridad policial también sostuvo que el problema del comercio informal en el mercado Modelo le compete a la comuna de Chiclayo, y por ende el alcalde Gasco debería plantear una solución.

“(Los comerciantes informales) deben ir a mercados donde hay puestos desocupados, y la municipalidad debe orientarlos. A los ciudadanos de Chiclayo les invoco a dejar de comprar cosas a los informales, u objetos robados (...)”, finalizó la autoridad policial.