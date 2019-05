Municipio de Monsefú tiene deudas por más de S/ 8 millones

Síguenos en Facebook

Preocupación es lo que está causado las innumerables deudas que se registran en la municipalidad del distrito de Monsefú, las cuales siguen incrementándose con el pasar de los meses.

DEUDA

La comuna inició el año con una deuda de S/ 8 millones a diversas instituciones y empresas, esto debido al incumplimiento de pagos de servicios y tributos de la gestión del exalcalde Miguel Ángel Bartra Grosso. Además de otras deudas a extrabajadores, quiénes tras una batalla legal estarían a punto de embargar un predio y una cuenta a la comuna de la “Ciudad de Las Flores”.

La jefa de Administración y Finanzas de la municipalidad de Monsefú, Zaida Salazar Salazar expresó que la deuda que heredaron de la anterior gestión es de 8 millones 146,268.82 soles.

De dicho monto se ha aportado un promedio de 180,000 soles para cancelar la deuda de Compensación de Tiempo de Servicio (CTS) y liquidación de algunos trabajadores, así como pagos de tributos.

La funcionaria refiere que de acuerdo al aporte realizado la deuda debería quedar en S/ 7 millones 966,268.82, sin embargo, en las últimas semanas nuevas deudas habrían aparecido por cancelar.

De acuerdo a la documentación, la comuna de Monsefú debe a la Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria) la suma de S/ 2,081,787,00 , mientras que a EsSalud (seguro social) se debe el monto de S/ 245,657.00.

A su vez, a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se tiene un saldo de 3,808,486.60 soles

Por pago de órdenes de servicio de compra tiene una deuda de S/ 623,049.51. A esto se le suma el pago de las planillas de remuneraciones siendo un total de S/ 166,233.24.

Asimismo, figuran las deudas por liquidaciones de CTS la suma de S/ 267,311.59, por servicios básicos S/ 196,263.05, entre ellos, servicios de agua y multas de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) por un total de S/ 163,206.00.

También se registran deudas a la empresa proveedora Norte Pacasmayo SRL (Dino) por 17,974.00 soles, para el mejoramiento de la planta de reciclaje en el sector Pómape de la “Ciudad de Las Flores”.

En este registro existen embargos por el total de S/ 575,000.00 y otras deudas por S/ 7 1,300 (pasajes en avión del exalcalde Miguel Ángel Bartra a Lima).

PAGOS

La jefa de Administración y Finanzas de la comuna de Monsefú dijo que estas deudas se deben a las retenciones que han sido descontados de sus planillas y pagos que no fueron depositados en su momento, generado intereses, además de las multas por no declarar tributos y por no cancelar AFP, ONP, ESSALUD, las cuales si no se cancelan o aportan perjudicará a los trabajadores.

La funcionaria indicó que el alcalde de Monsefú, Manuel Pisfil Miñope, ha realizado algunos convenios con instituciones y empresas, como la Entidad Prestadora del Servicio de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), Telefónica, EsSalud, entre otros para ir disminuyendo as deudas.

“Se está pagando montos de acuerdo a los ingresos y posibilidades de la municipalidad, tenemos otros gastos como combustible, reparaciones de vehículos de volquetes, pues desde que iniciamos la gestión se están alquilando para hacer la limpieza en todo el distrito”, acotó.

EMBARGO

En estas deudas, también figuran dos embargos. El primero se trata de un predio de propiedad de la municipalidad, esto debido al incumplimiento de una deuda de 50,000 soles del año 2005, que luego fue incrementando hasta la suma de 500,000 soles. Mientras que el otro embargo se realizaría a una cuenta por deudas de los extrabajadores que asciende a 75,000 soles.

Zaida Salazar dijo que según documentación presentada se le debe a Segundo Jara Flores y Dany Custodio Montalvan, la suma de 10,000 soles y a la exproveedora de servicios de lubricantes, María Gutiérrez Santisteban la suma de 65,000 soles.

MÁS DEUDAS

Por último, la funcionaria agregó que de las deudas pendientes, en estas semanas ha llegado nuevos documentos de Sunafil por una deuda de más 44,000 soles, por ello la municipalidad se encuentra en Infocor.

Según data el requerimiento, el Gobierno Regional de Lambayeque solicita registrar a la comuna en la Central de Riesgo por la deuda vencida de 44,444 soles, ante el incumplimiento de pago ha sido cargado al sistema Consolidado de Morosidad.

También tienen deuda con la Asociación de Ganaderos Señor de los Milagros, quienes eran los proveedores para el programa Vaso de Leche y les deben un saldo de S/4,747, lo mismo sucede con otros trabajadores a quiénes leS deben por liquidación y tiempo de servicios 16,730.76 soles.

RESPUESTA

Por su parte, el exalcalde de Monsefú, Miguel Ángel Bartra, precisó que al iniciar su gestión encontró deudas por S/ 12 millones, las cuales han sido generadas desde el 2002. Sin embargo se logró disminuir y se tuvo la posibilidad de dejar una municipalidad manejable.

“Nosotros firmamos convenios con la AFP, bajando la deuda de 4 millones 800,000 soles. Mientras que de seguro social de 8 millones quedó la deuda en medio millón de soles”, agregó.

Además, refirió que el actual burgomaestre tiene que cumplir los convenios, han quedado acuerdos de pago de 20,000 soles mensuales.

Bartra Grosso afirmó que los últimos dos meses no se cumplieron con los pagos de los trabajadores municipales debido a que recibieron doble sueldo por fiestas.