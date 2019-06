Negocian lotes en zonas arqueológicas (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Han pasado casi 3 años desde que se alertó a las autoridades de la invasión de terrenos de la Reserva Ecológica Chaparrí, en el distrito de Chongoyape y hasta la fecha, según los comuneros de la zona, las autoridades no han intervenido.

SUCESO

“Cuando éramos niños, solíamos caminar libremente por ciertos lugares, ahora todo se ha convertido en cercos y muchos terrenos están siendo lotizados, lugares que desde siempre han sido Patrimonio Arqueológico de la Nación”, nos cuenta don Carlos Pérez Germán y su hermana Adita.

Los pobladores de Chongoyape nos narran que desde setiembre del 2015 se encontraron restos arqueológicos en el centro poblado “Huaca Blanca”, así como en los caminos y puentes incas. Desde entonces alertaron al Ministerio de Cultura que dichos predios venían siendo invadidos por algunos comuneros de la “Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina”.

Carlos Pérez indicó que dichos terrenos, desde esa época, han sido repartidos por el presidente de la comunidad de ese entonces, Lázaro Rodas Morales, así como por Rudy Santacruz Flores, hermano del actual alcalde de Chongoyape, Roger Santa Cruz.

Los predios también habrían sido invadidos por César Flores Orrego, hermano del exteniente gobernador, entre otros pobladores.

“De acuerdo a un informe de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) en el 2015 se constató la presencia de petroglifos dentro de una vivienda cercada con alambre de púas, pero pese a que se confirmó nunca se hizo una indagación de los posesionarios de los predios”, dijo Pérez.

Adita comentó que no solo se trata de los terrenos invadidos, sino que estos comuneros no cumplen con la ley de las comunidades campesinas, pues no han ocupado el espacio con fines agropecuarios, sino que se han convertido en canteras ilegales.

“Los predios ahora ya son viviendas y han ocupado hasta los caminos, por ello los pobladores están pidiendo la intervención de la comunidad, así como de las autoridades”, acotó Adita Germán.

INVASORES

El integrante del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí, Javier Ruiz explicó que la zona de los petroglifos, no sería la única afectada por los invasores, sino también Huaca Paes, el Cerro Racarrumi, el sector Mal Paso, el Cerro Mulato, los cuales están ocupadas por campesinos.

“En la zona Racarrumi se ha lotizado entre 6 a 7 hectáreas, en una de las viviendas hasta tienen un petroglifo adentro”. Enfatizó Ruiz.

También enfatizó que en el año 2015 se realizó una inspección por parte del Ministerio de Cultura en la Huaca Paes, se encontró uno de los petroglifos quemados y los especialistas se llevaron la evidencia de los daños , sin embargo no hay ninguna acción para tratar de recuperar la zona.

El director de la DDC, Luis Alfredo Narváez Vargas, dijo respecto a las invasiones que “es un asunto legal que tiene su propio curso, pero que se viene fortaleciendo las alianzas entre las instituciones de manera que haya una plataforma que se preocupe por la protección del patrimonio”.