Papa León XIV en Perú: Fieles acudieron al Parque Principal de Chiclayo para participar en la coronación de la Virgen Inmaculada (FOTOS)
Desde tempranas horas de este sábado, cientos de personas se congregaron en el Parque Principal de Chiclayo para participar en la ceremonia de coronación de la Virgen Inmaculada, patrona de la capital de la región Lambayeque. La actividad reunió a fieles y devotos que llegaron hasta el centro de la ciudad para ser parte de esta celebración religiosa. (Fotos: Julio Reaño @photo.gec)