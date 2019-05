Pescador del distrito de San José desaparece en el puerto de Pisco en el sur del país

Síguenos en Facebook

El llanto, dolor y tristeza se siente de manera inconsolable en cada rincón de la vivienda ubicada en el distrito de San José, de propiedad de la familia Ramos Llontop.

Esto debido a que uno de sus seres queridos, Robin Carlos Sánchez Ramos de 27 años de edad, ya lleva una semana desaparecido en el mar de Pisco, hasta donde acudió a pescar junto a la tripulación de la lancha “Fátima”.

PEDIDO

Su abuela Rosa Llontop Acosta de 73 años de edad, no puede contener las lágrimas al recordar a su nieto a quien crió como si fuera su propio hijo.

Ella en medio de la profunda tristeza contó que Sánchez Ramos partió en marzo desde la caleta San José, primero hasta el puerto de Paita en busca de la pota, luego junto a sus compañeros zarparon hasta Pisco.

Dijo que el 23 de mayo el dueño de la embarcación, Oscar Chunga, les comunicó que el joven pescador extrañamente había caído hacia el mar cuando realizaban su faena; pero lamentablemente nadie se percató de lo sucedido y es así que desapareció en las aguas.

“Ay Dios por favor devuélveme a mi hijito del mar, tú sabes cuanto lo extraño, es mi hijo porque yo lo crié desde pequeñito cuando su mamá me lo dejó. Estoy enferma y no puedo caminar para irte a buscar hijo mío. El dolor es tan grande que siento en mi corazón y no sé si voy a poder resistir. Te amo hijo mío”, es el lamento de doña Rosa.

Continúa narrando que ese mismo día en que se enteraron de lo sucedido, sus hijos Juan John y José Wilson Ramos Llontop viajaron hasta el puerto del sur del país para participar de la búsqueda.

Asimismo pide a las autoridades de Capitanía de la zona y al propietario de la embarcación no abandonarlo hasta encontrar su cuerpo y así brindarle cristiana sepultura en su natal San José, en dónde nació y creció.

Actualmente velan sus fotografía en su casa situada en la calle 28 de Julio N° 574.