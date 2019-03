Piden ley para “destrabar” 897 proyectos paralizados

Síguenos en Facebook

Atraso y esperanza. El contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, constató in situ el atraso en que se encuentra la construcción de la planta de transferencia de residuos sólidos de Chiclayo.

Precisó que dicha obra, que tanto requiere la ciudad para acabar con el problema de la basura, es una de los 897 proyectos que a nivel nacional se encuentran paralizados debido a supuestos problemas de corrupción.

Luego de verificar el estado de la obra y conocer el verdadero motivo por el que se encuentra paralizada, el contralor general analizó las posibles medidas de solución para “destrabar” el proyecto y culminar los trabajos.

REUNIÓN

Al llegar a la planta de transferencia de residuos sólidos ubicada en la carretera al distrito de San José, el contralor fue recibido por el administrador de la obra, Daniel Carrasco, quien le informó que se les adeuda más de 2 millones de soles.

Precisó que la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) no quiere reconocer las valorizaciones 5, 6 y 7 y al no haberles desembolsado, la obra quedó paralizada por falta de pago a los trabajadores (albañiles) desde el mes de setiembre del año pasado.

“La municipalidad aún no nos responde, no sabemos si vamos a continuar, si vamos a ir a un arbitraje o a una conciliación o si van a rescindir el contrato. Si hay que hacer un peritaje para ver qué valorizaciones están pendientes que se haga, que venga el Colegio de Ingenieros, no tenemos ningún inconveniente”, dijo el administrador.

En respuesta, el gerente de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Jocsan Altamirano Díaz, señaló que el Colegio de Ingenieros ya ha admitido la cotización de la MPCh para realizar el peritaje a partir de la próxima semana.

No obstante, el contralor general precisó que una vez que el Colegio de Ingenieros culmine el peritaje, la MPCH y la Constructora CRD procederán a ponerse de acuerdo en un proceso de conciliación o arbitraje que demoraría más de tres meses.

Por tal motivo, precisó que ha presentado un proyecto de ley al Congreso de la República para tratar de “resolver o destrabar” las 897 obras que a nivel nacional se encuentran paralizadas.

“Posiblemente estén paralizadas por problemas de corrupción, pero ese tema debe resolverse en la vía que corresponda y aplicarse las sanciones que corresponden, pero la población no tiene la culpa que hayan robado aquí en esta obra o en cualquier otra obra; la obra tiene que hacerse y debe cumplir con su finalidad pública, no tiene ningún sentido tener obras de 95% a 98%, año tras año, deteriorándose el equipamiento y sin entrar en operación”, dijo.

Shack Yalta refirió que el proyecto de ley permitirá generar un marco normativo excepcional para que al margen del proceso judicial o arbitral en que se encuentre una entidad y una constructora, toda obra paralizada por más de seis meses sea intervenida por el Estado.

“Yo espero y exhorto al Congreso para que vea (el proyecto de ley) con la celeridad que el caso amerita, podríamos lograr que esta y muchas obras a nivel nacional se puedan destrabar rápidamente. El destrabe sería casi inmediato, demoraría menos de un mes, porque ya la ley le da las facultades a la entidad pública, en este caso al municipio, para que retome el control de la obra y pueda proceder incluso hasta con un nuevo procedimiento de adjudicación, para que otro contratista pueda terminarla”, puntualizó.

CONFIANZA

Ante la posibilidad de que la Cooperación Suiza retire el apoyo a la Municipalidad Provincial de Chiclayo y deje sin financiamiento la ejecución de la planta de transferencia de residuos sólidos, el contralor sostuvo que dicha obra será incluida en el nuevo modelo de control concurrente y, por consiguiente, podría hacer reflexionar a los inversionistas.

“Esta obra que está en ejecución no podría ser objeto de una auditoría aún, porque la auditoría es un control posterior; pero en el marco de este nuevo modelo que vamos a implementar a nivel nacional, que ya funciona para la Reconstrucción con Cambios y hemos enviado al Congreso de la República un proyecto de ley para expandirlo a nivel nacional y no solo a las obras, sino también a los bienes y servicios, voy a disponer que esta obra entre al modelo de control concurrente(...)”

“El hecho de que la Contraloría disponga un control concurrente a la obra, eso debe ayudar a recuperar la confianza de los inversionistas. El control concurrente implica que va haber un seguimiento y acompañamiento sistemático hasta que termine la obra, no me refiero al componente de la planta de transferencia de 11 millones de soles, sino al proyecto integral de 63 millones de soles”, acotó.

Consultado el contralor general si tiene la confianza en que el Congreso, con mayoría fujimorista, apruebe el proyecto de ley presentado por la institución que representa, señaló que deberían tener en cuenta el número de obras paralizadas y la población que se beneficiaría.

“Aquí se trata de resolver un problema concreto, hay miles de obras paralizadas, solo hicimos análisis del gobierno nacional y el gobierno regional, y estamos en casi mil obras porque si incluimos las obras de los gobiernos locales, 296 provinciales y 2698 distritales, la cantidad de obras paralizadas va a ser muchísimo más grande”, indicó.

VISITA

El alcalde de Chiclayo, Marco Gasco Arrobas, calificó como absolutamente satisfactoria la visita del contralor general Nelson Shack.

El burgomaestre destacó que el funcionario del órgano de control más importante del país haya elegido a Chiclayo como la sede para ejecutar el plan piloto de control concurrente y consideró que la presencia de Shack en las instalaciones municipales no hace sino respaldar el trabajo transparente que realiza su gestión.

“Es sumamente importante para Chiclayo, y sobre todo para nuestra gestión, que el contralor nos haya visitado porque su sola presencia en la municipalidad respalda nuestro trabajo transparente. Su presencia nos da ese espaldarazo para continuar trabajando con mucho más ahínco en bien de Chiclayo. Le he dicho con absoluta claridad y firmeza que jamás tendrá noticias mías relacionadas a algún acto de corrupción”, dijo.