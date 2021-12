La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (Diresa) emitió un nuevo reporte del índice de calidad sanitaria de playas, revelando que el balneario de Puerto Eten es el único saludable. El muestreo se realizó el 20 de diciembre.

La playa de Puerto Eten cumple con buena calidad microbiológica del agua, buena limpieza del litoral, cuentan con recipientes para residuos sólidos y servicios higiénicos habilitados. Mientras que las playas de San José, Naylamp y Lagunas, está pendiente su monitoreo.

Por otro lado, las playas de Lobos, Ciudad Eten, Playa Hermosa, Las Rocas, Monsefú, Santa Rosa y Pimentel, no cumplen con todos los criterios y siguen siendo consideradas como no saludables, principalmente, por no contar con recipientes para residuos sólidos y servicios higiénicos inhabilitados.

Adicional a ello, las playas de Monsefú, Santa Rosa, Playa Hermosa, Las Rocas y Pimentel, presentan mala calidad microbiológica del agua.

La DIRESA comunicó que la vigilancia continuará cada semana a fin de salvaguardar la salud de las personas que acuden a estos espacio. También, exhortó a la población a tomar sus precauciones y respetar las disposiciones de las autoridades, así como cumplir con las medidas de bioseguridad para prevenir el riesgo de contagios por la COVID-19.