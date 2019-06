Pugna en el Modelo por reversión de puestos

Síguenos en Facebook

La situación se vuelve cada vez más tensa en el Mercado Modelo. El dirigente de los comerciantes del interior del centro de abastos, Felipe Cieza Gálvez, expresó su rechazo a la anunciada reversión de puestos dispuesta por el actual administrador, Ángel Guzmán.

CONFLICTO

Cieza mostró uno de los carteles colocados en numerosos puestos que volverían a estar en manos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo con base en resoluciones de los años 2013 y 2014 que declaran la caducidad del derecho de conducción de varios comerciantes por deudas en la merced conductiva.

Sin embargo, el dirigente aseguró que la mayoría de los conductores de puestos están al día con sus pagos, por lo cual consideran esta medida como “unilateral y no lícita”.

Para Cieza Gálvez, esto sería parte de un intento para despojarlos de sus espacios, por lo cual han acordado realizar una paralización el próximo 4 de julio con la participación de los comerciantes tanto del interior como del exterior del mercado, al igual que los vendedores ambulantes.

Correo buscó la versión del administrador Ángel Guzmán, sin embargo, este señaló que no está facultado para dar declaraciones a la prensa. Se supo, no obstante, que la medida responde a que muchos comerciantes, si bien cumplieron con cancelar su deuda, no habrían regularizado su documentación.