Regidor confiesa que pagó coima, pero Cornejo nunca cumplió

Síguenos en Facebook

El pasado 22 de julio, el regidor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Marino Olivera Cruzado, fue sentenciado a 3 años y 4 meses de cárcel suspendida por el delito de cohecho activo genérico.

Esto tras acogerse a la terminación anticipada y confesar el pago de una coima a favor del exalcalde David Cornejo Chinguel, supuesto cabecilla de la red criminal “Los Temerarios del Crimen”.

El testimonio del concejal ante la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) de Lambayeque, recogido el último 16 de julio, no solo permitió que este último se salvara de ir a prisión; además, reveló más detalles sobre la imputación hecha contra el regidor en su momento: haber entregado S/ 7,000 a cambio de beneficiar a una empresa de transporte.

ENTREGA

Olivera Cruzado inicia su relato diciendo que fue en noviembre o diciembre del 2017 que recibió la llamada de una amiga, cuyo esposo había solicitado un permiso a la MPCh para una línea de combis que cubrirían la ruta Chiclayo-Chongoyape-Racarrumi. Se trata, cabe indicar, de la empresa de transporte “Akunta e Ilucan”.

Según el regidor, esta persona indicó que le estaban poniendo trabas con el trámite y le consultó si tenía algún conocido en la municipalidad. Tras esto, Olivera se comunicó con el entonces regidor de la comuna chiclayana, Juan Carlos Pérez Bautista. Sin embargo, las conversaciones entre este último y la amiga de Marino Olivera no llegarían a buen puerto.

“Me dijeron que no pasaba nada con Juan Carlos porque no le había tomado importancia a su pedido, ante ello me pidieron que les ayude a solicitar su resolución de permiso para su línea, que no iban a ser malagradecidos conmigo y que si había algunos gastos, que yo lo asumiera. Como yo pensé que si lograba sacar la resolución podría comprar una combi y ponerla en esa línea, es así que dos días después me fui a la casa de Juan Carlos Pérez Bautista”, señala Olivera.

En dicha reunión, de acuerdo al testimonio, Pérez Bautista le diría a Marino Olivera que “esas cosas se manejaban con dinero (coima)”, además de precisarle que el favor le costaría un promedio de 15,000 soles a más.

“Pero por tratarse de mi persona me podía hacer un descuento, hasta S/ 10,000, luego me dijo que si le conseguía ese mismo día S/ 7,000 al siguiente día me entregaba la resolución, como seguía pensando en comprar una combi y ponerla en esa línea, le dije que iba a ver el dinero”, narra el concejal sentenciado.

Tras entregar los 7,000 soles a Pérez Bautista, Olivera dice haberle llamado, una semana después, para consultarle si había alguna novedad. “Me dijo que (los funcionarios) no querían firmar la resolución porque el monto que le había dado era poco y que de todas maneras iba a hablar con el alcalde David Cornejo Chinguel”, explica.

SIN RESULTADO

Marino Olivera señala que en varias ocasiones se comunicó con Juan Pérez Bautista para saber si ya iba a salir la resolución a favor de la empresa “Akunta e Ilucan”. Incluso, en una ocasión, ambos se reunirían con el entonces gerente de Desarrollo Vial y Transporte, Isaías Merino Chavesta, actualmente bajo prisión preventiva.

De hecho, Olivera refiere que llegó a hablarle sobre la resolución al mismo David Cornejo, luego de que la misma fuera declarada improcedente. El exalcalde, afirma, también le dijo que lo apoyaría con esta situación.

“Posteriormente lo he llamado a Juan Carlos, en algunas oportunidades me ha contestado en otras no, diciéndome que estaba ocupado y que iba a ver el tema de la resolución. A las finales nunca me devolvió el dinero, tampoco salió la resolución”, asegura Marino Olivera.

Tras todo esto, según cuenta, las combis de “Akunta e Ilucan” eran internadas en el depósito municipal al no contar con el permiso y Pérez Bautista le ofreció ayudarlo para que no se realicen operativos contra la empresa.

“Pero yo ya le decía que eso ya no me importaba, solo quería que me devuelva mi dinero, cosa que nunca lo hizo y para no tener cólera lo di por perdido mi dinero producto de mis ahorros y capital de trabajo”, menciona Olivera.

Por último, narra que incluso visitó en una ocasión al exalcalde de Olmos, Willy Serrato Puse, en el local de la radio de este último. Como se recuerda, tanto Olivera como Serrato fueron candidatos durante los últimos comicios regionales y municipales por el partido Podemos por el Progreso del Perú.

Durante la conversación entre ambos, afirma el regidor, surgiría el tema de la resolución para “Akunta e Ilucan”, ante lo cual Serrato llamaría a David Cornejo e irían juntos a verlo a la Universidad Juan Mejía Baca, de propiedad del hoy recluido exalcalde.

“(Serrato) le dijo sobre esa resolución. El alcalde (Cornejo) de nuevo manifestó que no me preocupara, después nos despedimos y nunca dieron la resolución y di por perdido mi dinero”, concluye el concejal en su declaración.

Lo descrito por Marino Olivera ante la Fecor guarda relación con el testimonio del mismo Juan Carlos Pérez Bautista, quien aseguró que, a inicios del 2018, el ahora sentenciado regidor llegó a verlo a su casa para entregarle la suma de S/ 7,000.

Según Pérez, posteriomente haría entrega de dicho monto a David Cornejo Chinguel, quien incluso le regalaría 2,000 soles por el servicio, “indicándole que ya se había reunido con el antes mencionado (Olivera) y Willy Serrato Puse, y que los iba a a apoyar por cuestiones políticas”.

Similares situaciones fueron narradas a la Fecor por el exgerente de Desarrollo Vial y Transporte, Isaías Merino Chavesta. Dato curioso: según la versión de este último, Pérez habría recibido de Olivera la suma de S/ 40,000.