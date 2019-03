Revelan que hubo coima en licencia de construcción

Síguenos en Facebook

Los integrantes de la presunta organización criminal “Los Temerarios del Crimen” no solo habrían negociado con permisos para empresas de transportes; sino también con licencias de construcción y autorización a estaciones de servicio.

La confesión del aspirante a colaborador eficaz “El Moralista” apunta directamente al ex gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), arquitecto Samuel Neptalí Carrasco Calderón, como el presunto responsable de estos actos de corrupción.

HECHOS

Al someterse a la confesión sincera, “El Moralista” reveló que hubo irregularidades en el permiso concedido por la MPCh a la empresa que construyó el grifo ubicado por inmediaciones del pueblo joven Ciudadela de Chiclayo.

“El gerente de Desarrollo Urbano y Transportes, Samuel Neptalí Carrasco Calderón, otorgó licencia de construcción para un grifo de abastecimiento de combustibles, entre la avenida Cajamarca y prolongación Bolognesi; por lo cual habría recibido una coima de 50,000 soles”, indicó.

Puntualmente, aseguró que Carrasco Calderón emitió una “simple carta de autorización” en lugar de una resolución “cometiendo un ilícito, ya que todo acto administrativo de la MPCh se realiza con la respectiva Resolución Sectorial o la Resolución de Alcaldía”.

Incluso, dio detalles del permiso que el mismo funcionario otorgó para otra estación de servicio, sin respetar los parámetros urbanísticos.

“Faltó decir que respecto al grifo que está ubicado en el paseo Eloy Ureta, el gerente de Desarrollo Urbano, Samuel Carrasco, tiene que dar una explicación, pues los parámetros urbanísticos y el uso del suelo no permite construir grifos y habiendo el antecedente del grifo con vicios de irregularidades y de ilícitos penales ubicado en la avenida Cajamarca y en la prolongación Bolognesi”, aseveró.

Además, “El Moralista” culpó al mismo funcionario por la construcción de un edificio en pleno centro de Chiclayo, el cual ha sido paralizado por la actual gestión, curiosamente por el motivo de: “ampliación sin autorización”.

“En el mismo mes de octubre del 2018, el gerente de Desarrollo Urbano y Transportes, Samuel Neptalí Carrasco Calderón otorgó licencia de construcción de un edificio ubicado en la esquina de la calle San José con la avenida Saénz Peña, sin observar las normas técnicas”, reveló.

En este caso, a diferencia del anterior, el colaborador eficaz no menciona un pago de coima para favorecer a una empresa con una licencia de construcción, solo refiere que el ex funcionario fue emplazado a dar explicaciones.

“Tras enterarse de este ilícito, ya que está normado otorgar licencias para edificaciones de siete pisos como máximo, el Concejo Municipal pidió a dicho Gerente una explicación con fundamentación técnica para haber otorgado dicha licencia de construcción”, manifestó.

DEFENSA

Sobre el particular, el imputado Samuel Carrasco Calderón, quien se encuentra investigado en libertad (comparecencia con restricciones), respondió sobre estos hechos al ser interrogado por el fiscal Jonathan Portillo Vela, de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque (Fecor).

Reconoció que sí expidió la licencia de construcción para el grifo ubicado en la intersección de la avenida Cajamarca y prolongación Bolognesi; pero dijo no recordar la fecha, ni la persona que gestionó dicha licencia.

A quien sí recordó Carrasco es al regidor Ricardo Lara Doig, pues - según dijo - le preguntó cuál es el procedimiento para realizar el trámite respectivo.

“Me dijo qué posibilidades había para apoyar a él con la emisión de una licencia para el grifo, porque un amigo estaba haciendo el trámite y ya habían empezado con la excavación y personal de la Subgerencia de Fiscalización de la MPCh ya los habían visitado y estaban pidiendo la licencia de construcción”, refirió.

Agregó que “ante la insistencia” del regidor le propuso emitir la licencia de construcción, pero debiendo regularizar en los próximos días; sin embargo “pasó el tiempo y nunca se ingresó el expediente, ya que cuando lo presentaban para revisarlo siempre faltaba documentos”.

Por este “favor” el ex funcionario asegura que no recibió pago alguno. “Dicho grifo cuenta únicamente con la licencia que le otorgué a la mano, más no obra expediente en los archivos de la MPCh, no habiendo recibido pago alguno por el regidor ni por el dueño del grifo por expedir la licencia”, aseguró.

Respecto a licencia de construcción otorgada para el grifo que se encuentra ubicado en la intersección de la avenida Sáenz Peña y Garcilazo de la Vega (óvalo Uretra), Carrasco precisó que no tuvo participación alguna.

“Cuando ingresé a trabajar a la Gerencia de Desarrollo Urbano encontré el expediente del grifo ya revisado por las comisiones, con la firma del subgerente de Obras Privadas y únicamente daba mi firma como gerente, no habiendo recibido dinero alguno por este permiso”, dijo.

ALTURA

Asimismo, el exfuncionario precisó que no emitió la licencia de construcción respecto al edificio ubicado entre la calle San José y la avenida Saénz Peña.

Narró que un representante de la empresa solicitó construir un piso más, siendo la Subgerencia de Obras Privadas de la MPCh, la que respondió que efectivamente en la avenida Sáenz Peña sí corresponden 9 pisos.

Es así que ingresó el expediente de ampliación, el cual fue remitido a la Comisión de revisores tanto del Colegio de Arquitectos como de Ingenieros, los cuales “siempre lo observaban”. “Es así que los propietarios han construido sin contar con la respectiva licencia”, acotó.

Por último, señaló que la Comisión observó la altura hacia la calle San José, la cual “debió haber retirado tres metros hacia adentro para guardar el perfil de las alturas”.