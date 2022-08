El despacho de coordinación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque logró se condene a cuatro ex funcionarios de la Municipalidad Distrital de Mórrope por los delitos de colusión agravada y omisión de funciones.

La sentencia recae en Hualberto Sandoval Supe, ex subgerente de Administración, condenado a seis años y seis meses de pena privativa de libertad efectiva por el delito de colusión.

También se impuso la pena de cuatro años con seis meses de cárcel efectiva a Marlow Oblitas Niño, actual gerente de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh). La misma pena enfrenta Enrique Echevarria Aldana.

Asimismo, figura el extesorero Silverio Valdera Sandoval, condenado a seis meses de pena privativa de libertad efectiva con el carácter de suspendida, por el delito de omisión de funciones.

Además, deberán cancelar en forma solidaria una reparación civil superior al medio millón de soles.

En juicio, la fiscal provincial Ana Zegarra Azula acreditó que en la licitación de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico de los caseríos Positos, Tranca Sasape, Tranca Fanupe, Casa Blanca, Fanupe Barrio Nuevo, y anexos – del distrito de Mórrope. Lambayeque”, convocada por la municipalidad de Mórrope, se presentó una carta fianza de fecha 22 de mayo del 2015, que vencía el 26 de agosto de 2015, emitida por el Banco Financiero a solicitud de ANIXTER JORVEX SAC a favor de Construcciones Civiles S.A. CONCISA S.A por el monto de S/383,265.98, que se entregó para garantizar el adelanto de materiales para dicha obra.

Sin embargo, la Municipalidad de Mórrope intervino la obra y resolvió el contrato con la empresa CONCISA, quedando obligaciones pendientes que no fueron realizadas por dicha empresa y se dispuso la ejecución de las cartas fianza, de las cuales, una no se pudo ejecutar, pues no había sido renovada.

Se sentenció a Silverio Valdera Sandoval, pues como Tesorero de la municipalidad de Mórrope, en el período comprendido del 02 de enero a diciembre del 2015, tuvo la custodia de la carta fianza N°000414734289, y tenía que tramitar su renovación, impidiendo que la Municipalidad de Mórrope cobrara dicho dinero.

En el caso de Hualberto Sandoval Supo, como Sub Gerente de Administración de la Municipalidad de Mórrope, en el período comprendido del 02 de enero del 2015 hasta el 28 de marzo del 2016, fue jefe inmediato de Silverio Valdera Sandoval – Tesorero, requirió la carta fianza N°000414734289, valorado 0084882, emitida por el Banco Financiero.

Silverio Valdera Sandoval le entregó la carta fianza, Hualberto Sandoval Supo entregó la carta fianza a Marlow Ronald Oblitas Niño, sin embargo no la tramitó.

Que Hualberto Sandoval Supo, se concertó con Marlow Oblitas Niño, para devolver la carta fianza a Enrique Echevarría Aldana, administrador de ANIXTER Jorvex en Chiclayo, para ser entregada al banco, y de esta manera no se pudiera ejecutar la carta fianza por falta de renovación.

De esta manera cuando ya se tenía que ejecutar en el 2016, se generó un perjuicio a la Municipalidad de Mórrope, por el monto de S/383,265.98.