Lamentable inicio de año. Durante la última semana, los diferentes pueblos jóvenes y urbanizaciones de Chiclayo lucen contaminados, debido a la gran acumulación de residuos sólidos en la vía pública.

Esto, pone en riesgo la integridad de la población, que exige una inmediata solución por parte de la alcaldesa Janet Cubas Carranza.

Este diario hizo un recorrido por algunas urbanizaciones del centro de la ciudad.

Por ejemplo, en San Juan, en la intersección de las calles Asturias y Cádiz, las bolsas de basura invaden las pistas y veredas.

Varios de los vecinos reportaron que el camión recolector de basura solo circuló por la zona apenas tres veces desde el 30 de diciembre del 2024.

“Debemos soportar los olores fétidos de los desechos. Encima los animales llegan a buscar comida y hacen todo un desastre”, denunció la vecina Bilma Bazán.

Agregó que el panorama en el sector se agravó, debido a las últimas lluvias registradas en la localidad; pues - según dice- los obreros municipales temen hundir las unidades vehiculares en los grandes forados de la zona.

“Varias de las calles de la urbanización están anegadas. Los camiones llegan hasta cierta zona porque el peso de los vehículos pueden provocar accidentes”, advirtió.

El panorama es aún más grave en la urbanización Miraflores, en los alrededores del Parque Las Pirámides, donde -según los moradores del sector- se ha convertido en un botadero de basura.

Muy cerca de esta zona, exactamente en toda la avenida Belaúnde, también se aprecian los cúmulos de basura que rodean las áreas verdes.

Allí la municipalidad instaló contenedores de basura pero lamentablemente, estos se encuentran completamente destruidos.

Por otro lado, en el pueblo joven Túpac Amaru, donde varias de las calles se encuentran anegadas de aguas servidas, la basura rodea las viviendas.

En este sector, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) trabaja en la limpieza de los buzones, que colapsaron a consecuencia de las últimas lluvias.

Por la zona los vehículos recolectores de basura están impedidos de circular; debido a las inundaciones.

Regidor advierte falta de planificación

Respecto al tema, el regidor de la comuna chiclayana, Carlos Gonzáles García, dijo que la entidad edil carece de una planificación para atender el problema por la acumulación de basura.

Explicó que los obreros, hace más de cinco años, entre los meses de enero a marzo, solo laboran seis horas por turno; pues firmaron un pacto colectivo. Debido a ello, dijo que la alcaldesa debió tener un plan de contingencia para esta temporada.

“Más que el horario veo una ausencia de planificación. Al parecer la Subgerencia de Residuos Sólidos no tiene un buen plan de mantenimiento y reparación de la maquinaria durante todo el año. Vemos constantemente las caídas y las bajas que tienen algunas maquinarias para estas labores”, refirió.

Afirmó que la comuna tiene abandonadas 20 motos cargueras que no reciben mantenimiento y están inoperativas.

Subgerente culpa a las lluvias por pésimo servicio

Al respecto, el subgerente de Residuos Sólidos, Jorge Novoa Figueroa, respondió que la gran acumulación de basura se debe a trámites burocráticos para la adquisición de maquinaria.

“Los primeros días del año, todo el tema administrativo se maneja por el sistema SIAF y todos los años, el Ministerio de Economía lo coloca en mantenimiento o no sé porque no funciona. Siempre en dos a tres semanas no se puede mover nada para hacer requerimiento”, sostuvo.

Agregó que parte del problema del recojo de residuos sólidos también corresponde a las últimas lluvias, lo cual dificulta el libre tránsito de los camiones de la basura.

También contó que muchos de los obreros se ausentaron más de tres días tras el feriado largo; por lo que tomarán acciones administrativas.

