Víctor García Belaunde: "Yonhy Lescano no coordina con la bancada de Acción Popular" (VIDEO)

El congresista Víctor García Belaunde afirmó que su colega Yonhy Lescano no coordina "nada" con la bancada de Acción Popular, sino con otros grupos parlamentarios.

"La bancada está sólida y unida. Él no es parte de la bancada en este momento, él no coordina con la bancada nada. No participa con la bancada. Coordina con otras bancadas, con la nuestra no. Basta con que usted lo vea que es muy fácil saber con qué bancada coordina", expresó en diálogo con RPP.

Las opiniones de ambos legisladores está divididas en referencia a la cuestión de confianza, sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que anunció el presidente de la República, Martín Vizcarra, en su mensaje a la Nación.

“La atribución es exclusiva y excluyente del Congreso. El Gobierno puede plantear cuestión de confianza sobre temas vinculados a la gestión gubernamental, pero no a la elección de unos miembros de otro poder del Estado”, dijo García Belaunde, según el mencionado medio.

Por su parte, Lescano calificó el mensaje presidencial como "positivo" y en su cuenta de Twitter escribió que "hay que evitar que el fujiaprismo, sus satélites y sus topos tomen el Tribunal Constitucional, vaquen a Vizcarra y luego destituyan a los fiscales que investigan a algunos congresistas coimeros que recibieron dinero de Odebrecht".

Correo se comunicó con Yonhy Lescano para conocer su opinión sobre lo declarado por García Belaunde y se negó a profundizar. "Sin comentarios y sonreírme", indicó.