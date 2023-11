Jimmy Sotomayor, abogado de los bomberos fallecidos en el accidente ocurrido en el aeropuerto Jorge Chávez en el 2022, señaló que en el video difundido por el portal Sudaca “se demuestra responsabilidad por parte de los controladores aéreos”, al mostrar “una descoordinación con un menosprecio hacia el bien jurídico, vida, de mis patrocinados”.

En cuanto al comunicado emitido por Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) en el que aseguran que las imágenes fueron editadas y sacadas de contexto, el letrado afirma que la entidad quiere “evadir responsabilidad”.

“ Que nos digan qué parte ha sido -según ellos- editada. Estas imágenes, la voz que sale, el audio, corresponde o no les corresponde a ellos. Claramente, sí ”, expresó Sotomayor en RPP.

Además, el abogado reveló que Corpac entregó el video a Fiscalía, pero sin audio, y que el cuestionamiento es a nivel fiscal y no ante la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA).

“Lo que ellos dicen en su comunicado es que dieron todos los videos a la CIAA. No, señores de Corpac, esto es una investigación penal, acá se investigan delitos, a nosotros no nos interesa lo que le entreguen a la CIAA, nos importa lo que le entreguen a la Fiscalía y a la Fiscalía no le han entregado este video con audio, en todo momento se han negado ”, sostuvo.

“Hay comunicaciones por escrito en el cual ellos indican que los videos no tienen audio, eso lo han indicado a nivel fiscal, eso es grave, porque hoy hemos visto videos con audio”, añadió.

Por otro lado, comentó que la figura legal contra Corpac variará de homicidio culposo agravado a homicidio doloso, además que, cometieron otros delitos como encubrimiento real y encubrimiento personal.

“Ya con ello se llega a una pena que sobrepasa los cuatro años con lo cual estamos ante una pena efectiva. Nosotros consideramos que están involucrado de manera directa Reynaldo Bravo (controlador de tráfico aéreo), Marcelo Rodríguez (supervisor de la torre de control) y Wilber Ruiz (coordinador general de la torre de control)”, manifestó.

“Lo que nosotros vamos a postular es que primero se formalice la investigación y luego se incorpore a la investigación a Corpac como persona jurídica, como tercero civil responsable y también como una persona jurídica susceptible de cometer delitos”, agregó.