Abuela de 70 años roba a desprevenidos clientes en galerías (VIDEO)

Nadie sospechó de la mujer de la tercera edad. Las cámaras de seguridad de una galería captaron el preciso momento en la que una abuela de aproximadamente 70 años sacaba la billetera del bolsillo de una clienta.

“No sabía quién me había robado, no pude imaginar, y descubro, me llevo con la sorpresa de que una abuela me robó”, comentó Tania Rodríguez, una de las víctimas de la anciana.

La joven continuó con: “Lo más curioso es que yo no podría desconfiar de una abuela porque en el tema de mis tratos yo apoyo a la tercera juventud”.

Al parecer, su avanzada edad habría sigo el camuflaje perfecto para ocultar sus malos oficios. En las imágenes se puede ver que la anciana utiliza una larga chalina, con el fin de ocultar el movimiento de sus manos y conseguir su objetivo de sustraer la billetera que contenía 2500 soles.