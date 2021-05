Dentro de las agresiones y la violencia presentada en el desalojo de invasores de la zona de Lomo de Corvina en Villa El Salvador, hay historias rescatables y que deben llamar la atención de las autoridades. Se trata de una adulta mayor de 67 años, quien duerme a la intemperie al no contar con vivienda que la acoja.

Durante un enlace en vivo del programa Mujeres al Mando de Latina, se pudo conocer la historia de Belipa, quien reveló que su esposo contrajo el COVID-19 y falleció hace algunas semanas. El virus también la atacó, pero pudo sobrevivir.

Asimismo, el clima actual agrava su salud, pues sufre de dolor de rodilla a raíz de la artrosis y osteoporosis. Ella llegó a la zona junto a su nieto de 17 años, quien no se encontraba en ese momento para dar más detalles.

“Aquí...Me he olvidado, 20 de ellos, no sé. He visto en televisión la invasión en corvinas. Con las mismas he venido, pero exactamente no he recordado ”, mencionó cuando le preguntaron cuánto tiempo tenía en el lugar y miembros de su familia la acompañaron.

Ella solicitó comida, carpa para pasar la noche ante el inclemente frío que se acentúa en Villa El Salvador y así dejar de dormir encima de un plástico en plena avenida. En tanto, algunos vecinos le regalaron casacas y mantas.

Thais Casalino pidió que quienes deseen ayudar a la adulta mayor, escriban a las redes de Mujeres al Mando Instagram: @Mujeres_am). Pidió también la intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Anciana duerme en la calle (Latina)