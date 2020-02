Si estás pensando salir de Lima metropolitana y disfrutar un día con mucha actividad para eliminar el estrés que te provoca el trabajo o tus problemas personales, Correo te recomienda Cerro Azul, uno de los 16 distritos de la provincia de Cañete, que está a solo una hora y media de la capital. Te aseguramos que pasarás una experiencia inolvidable de verano.

¿Cómo llegar?

Si no tienes auto particular, te recomendamos ir hasta Atocongo, al frente de Mall del Sur, donde hay buses que cobran entre 10 a 12 soles.

1. Plaza Óscar Chocano

Primero tienes que ir al corazón del distrito. Nos referimos a la Plaza Óscar Chocano, donde descansa una Glorieta, coronada por un reloj gigante. Esta pieza es una de las pocas que quedan en el Perú desde la segunda década del siglo XX. Fue construida por el primer alcalde Mauro Adolfo Mesones.

Las personas pueden descansar y comprar bloqueadores antes de iniciar el recorrido por el distrito de Cañete.

2. Anchoveta Azul

Qué mejor lugar para empezar y recargar energías con alimentos nutritivos preparados a base de anchoveta por Efraín Morales Liendo, personaje del año 2019, según el embajador gastronómico Gastón Acurio.

En un país donde la anchoveta es infravalorada, pese a sus beneficios para la salud, Morales Liendo rema contra la corriente y continúa impulsando el consumo de este recurso que ayuda a combatir la anemia, un problema que aún sigue golpeando a los más pequeños. En esta ocasión nos da la primicia de su preparación para un desayuno.

“Es el mejor de los pescados. Yo hago referencia de que todos son buenos, pero la anchoveta supera a todos y se puede comer en distintas formas. Consumiendo esto se puede controlar la anemia en un mes", nos dice.

3. Muelle artesanal de Cerro Azul

Si te gustaría experimentar la pesca deportiva, este es el lugar indicado. Turistas y locales también van al muelle artesanal de Cerro Azul para tener una mejor vista de todo balneario, donde los fines de semana se reúnen familias para refrescarse del incesante calor.

Al final del muelle está ubicado un mareógrafo, un aparato que fue donado por la embajada de Japón, y que emite una potente alarma en caso detecte un tsunami, dando tiempo suficiente para que los ciudadanos vayan a un lugar seguro.

4.- Museo Municipal de Cerro Azul

Para conocer un poco más del distrito es recomendable visitar su museo, ubicado en el malecón Olaya, donde guarda curiosidades para los turistas.

En el museo también muestran los productos agrícolas que otorga la bendita tierra de Cerro Azul.

Dentro del local están las mejores imágenes de los lugares turísticos de Cerro Azul. Invitan a quedarse más días y recorrer hasta el último rincón.

5.- Taller Municipal de Arte

Al costado del museo se ubica el taller de la Municipalidad de Cerro Azul. En este lugar, niños y jóvenes son guiados por tres especialistas para que preparen diseños referentes al distrito, todo a base de cerámica. Uno de los profesores, Luis Ordeño Barraza, no quiere que la tradición se pierda en los más menores y por eso, transmite sus conocimientos a los más pequeños.

“Lo que queremos es que el niño se inculque y aprenda más del lugar. Con la tecnología y los celulares, las mamás mandan a sus hijos para que ellos se den cuenta de que hay otras cosas más importantes”, afirma.

6.- Sitio arqueológico ‘El Huarco’

Para conocer más de este sitio arqueológico, conversamos con la directora del proyecto integral Qhapaq Ñan del Ministerio de Cultura, Nina Castillo, quien nos amplió un poco más el panorama sobre los antepasados de los oriundos de Cerro Azul.

La cultura preinca Huarco tiene una ocupación desde el año 1270 aproximadamente, y en 1450 llegaron los incas, con la gran expansión con Tupac Yupanqui.

“Cuando llegan hasta esta parte del valle, se asientan en este lugar, el que nosotros llamamos el sector público central porque hay una plaza y un montón de edificios que están alrededor de estas construcciones. En las partes altas de los cerros (los incas) construyen edificaciones tan parecidas a las del Cusco, con sillar labrados. Hay la presencia de un palacio y de una especie de torre, por eso que recibe el nombre de Fortaleza El Huarco”, nos informa Nina Castillo.

Debajo de toda la arena que cubre el terreno se encuentran edificios antiguos de la cultura Huarco y en medio está ubicada una plaza que, en algunas ocasiones, es usada para eventos culturales.

7.- Restaurante Juanito

Nos empieza a dar hambre y necesitamos recargar energías. Un buen lugar para almorzar es el restaurante Juanito, ubicado en la avenida Rivera del Mar, Puerto Viejo. Milagros Francia, dueña del lugar, cuenta el porqué deben visitar el establecimiento.

“Encuentran los pescados frescos del día, bastante amabilidad, cariño, porque es una restaurante acogedor y también porque tenemos una hermosa playa, mucha ruta turística”, informa a los usuarios.

Detrás de Juanito, está una historia de éxito y lucha por seguir adelante. Según cuenta Francia, inició como una bodega pequeña y con una infraestructura antigua. Tras arduo trabajo ahora también brinda el servicio de hospedaje.

8.- Surf en la playa

Cerro Azul es destino para amantes del surf. El hombre fuerte de este deporte en este distrito es Ángel Augusto Francia Miranda, tutor y juez profesional, quien desde los 10 años corre con su tabla para entregarse a las olas del mar.

“Tenemos dos funciones aquí. La primera es recepcionar al turista, brindando servicios de lecciones y renta de todo lo relacionado al surf. La otra es labor social que se hace con los niños y jóvenes de bajos recursos económicos como escuela de club social brindándole todo gratuito. Todo ad honoren por parte de nosotros”, expresa Francia Miranda.

El cañetano cuida del medio ambiente y por eso recoge la basura que dejan algunos desadaptados y transmite hacia sus estudiantes el amor por la naturaleza.

“Nosotros hacemos el cuidado del ecosistema, somos embajadores ecológicos de este planeta. Cuidamos el océano, estamos siempre pendientes de que nadie bote un papel. Recogemos los residuos, concientizando para que coloquen sus residuos en tachos”, detalla.

9.- Paseo en cuatrimoto

Si quieres una experiencia de emoción, tienes que ir al frente del museo municipal, donde alquilan cuatrimotos para recorrer la playa o ir hasta las tierras de sembrío, en Ihuanco. El precio del primero es de 20 soles y el segundo de 40.

Escogimos la segunda opción y manejamos durante casi dos horas en un ambiente natural donde consechan uvas que luego son usadas para el vino. Si quieres aire puro, venir hasta acá es lo mejor.

En Ihuanco conocimos a Manolo, una persona muy agradable, cuya historia nos llamó la atención. Si quieres conocer más de él da click aquí.

10.- Establo

En Cerro Azul está ubicado el establo Chipres, que provee leche a una conocida empresa del Perú. Las vacas de este lugar reciben un cuidado especial antes de ser ordeñadas.

Daniel Rivera, encargado del establo, nos explica que usan ventiladores para refrescar a la vacas y así se relajen.

11.- Restaurante Puerto Azul

El sol se va ocultando y llegó la hora de cenar. En el restaurante Puerto Azul nos recibe la pareja dueña del restaurante, Enzo Vicente Espinoza y Juana Lizarme, quienes prepararon arroz con mariscos, ceviche de lenguado y pulpo y chita en salsa.

Ambos empezaron hace 20 años en un local alquilado y tras trabajar, sin darle paso a las frustraciones, ahora tienen un amplio local frente a la playa, en el balneario Puerto Los Ensueños, malecón José Olaya.

“Los primeros que llegan, siempre lo hacen con duda de cómo los vamos a atender, pero una vez que han comido bien, se van satisfechos, incluso preguntan por los dueños y no saben que estamos acá. Mi esposa está en atención y yo cocinando”, dice Vicente Espinoza.

12.- Pisco

No podíamos irnos de Cerro Azul sin probar pisco y para eso, Abraham Jacob Montes Menacho, un joven bartender que nos preparó, con su gran talento, pisco sour, chilcano y Machu Picchu.

Probamos todos y la combinación de los elementos fue precisa. El pisco que usa es totalmente artesanal, lo que produce su familia.

Montes Menacho lleva dos años trabajando como bartender. “A medida que quería aprender cada coctel se me hacía más difícil, echaba los ingredientes que me enseñaron en la escuela donde aprendí y no resultaba ser, los clientes me gritaban, recibía insultos, pero a medida de eso les agradezco porque fui siendo mejor a diario”, narra su duro camino.

El joven llegó a tener una receta que cuida como oro para que sus clientes se queden más que satisfechos.

¡Atención!: Este sábado 29 se llevará a cabo el tradicional carnaval playero que promete diversión. Si no te quieres perder este evento, entra aquí