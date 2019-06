Acusan a Daniel Urresti de amenazar de muerte a ambulantes en Los Olivos (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Vendedores ambulantes del distrito de Los Olivos acusan al Gerente de Seguridad Ciudadana del distrito, Daniel Urresti, de ejercer abuso de autoridad a través de los fiscalizadores y de amenazarlos de muerte, según información de ATV.

"A mí (Daniel) Urresti me amenazó de muerte, que si no me saca de acá, me tiene que sacar si o sí 'te voy a sacar de acá, yo no me llamo Urresti si yo no te saco de acá' me dijo a mí", comentó una vendedora ambulante.

Ellos reconocen que ocupan las pistas de manera ilegal pero que los fiscalizadores de la comuna de Los Olivos usan la violencia y los arrastran para desalojarlos de los lugares que ocupan.

"Si Urresti, siendo la cabeza, actúa como un delincuente, y así nos dice delincuentes a nosotros", aseveró otra vendedora.

Los enfrentamientos entre los vendedores ambulantes y los fiscalizadores son tan violentos que en vez de confiscar, arrebatan la mercadería y solicitan un abono de 4200 soles para devolverles lo quitado, según los vendedores ambulantes.

En tanto, los fiscalizadores aseguraron que cuando comienzan sus labores de erradicación de ambulantes de un lugar, los vecinos se alteran y comienzan a lanzar cosas, y que luego se complementa con gente que viene de otro lugar a apoyar a los ambulantes.

Por lo pronto, las avenidas Huandoy con Central ya están libres de ambulantes.