El alcalde de La Perla, Rodolfo Adrianzén, denuncia que dos de sus funcionarios, la gerente de Administración y el gerente de Limpieza Pública, están recibiendo amenazas de muerte a sus números celulares privados desde ayer, martes 28 de febrero.

De acuerdo a América Noticias, las amenazas iniciaron luego que no se le renovara el contrato a 17 trabajadoras de áreas verdes de la comuna.

“Mira Estefany, ves esta granada que tengo en mis manos, pues esta granada puede ser detonado en tu cuerpo, en tu casa o el cuerpo de cualquier familiar. Te estoy hablando por las 10 personas que tu acabas de sacar de áreas verdes, entre esas personas está mi familiar. No sé que harás pero me reincorporas a ese personal que haz sacado. Tengo la ubicación de tu casa, de toda tu familia”, se oye decir a uno de los delincuentes en el video que envió a su víctima.

Callao: Alcalde de La Perla denuncia que los extorsionan por cupos de trabajo

Al respecto, el burgomaestre de La Perla dio más detalles sobre los mensajes extorsivos. “El día de ayer en horas de la tarde dos funcionarios recibieron este tipo de amenazas. Todo se da porque en algún momento nosotros hemos tomado la decisión de no renovar el contrato a 17 personas porque no han dado la talla con esta gestión. Son personas que han tenido contrato hasta el mes de febrero y otros hasta marzo. Esta gestión no le tiene miedo al crimen organizado, acá no tenemos armas, vamos a combatir el tema de la delincuencia con honestidad y transparencia”.

Indicó que tienen sospechas de las personas que estarían involucradas en los videos y mensajes amenazantes. “Yo invoco al ministro del Interior se apersone al distrito de La Perla y juntos podamos combatir el tema de la delincuencia. La denuncia ya está formulada”.

“Acá no hay un tema de despedido. Ellas tenían pleno conocimiento que su contrato de la gestión anterior vencía en febrero y de otras en el mes de marzo”, aseveró.

Desconocen amenazas

Por su parte, Martha Vela, extrabajadora de parques y servicios de La Perla, descartó tener conocimiento sobre las amenazas que vienen recibiendo dos funcionarios de la comuna.

“Nosotros no tenemos conocimiento de las amenazas que recibe el señor Adrianzén porque nosotros venimos reclamando desde diciembre del año pasado con papeles en mano porque el señor Aníbal Jara no nos quería renovar el contrato porque entraba otra gestión”, señaló. “No conozco a las otras trabajadoras”, puntualizó.