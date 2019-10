Alcalde de SJL a venezolanos intervenidos: "Váyanse, si no están de acuerdo con las normas"

Síguenos en Facebook

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzales Castillo, exhortó a los venezolanos, que fueron intervenidos en una discoteca el último lunes a las 10:00 a.m. cuando estaban bebiendo alcohol, a que se vayan del distrito que gobierna si es que no están de acuerdo con las normas y ordenanzas municipales.

"Me siento indignado con la conducta que ustedes tienen. Esta es una exhortación de que no vamos a ceder frente a esos actos porque a San Juan de Lurigancho se le respeta, si no están de acuerdo con las normas, con las ordenanzas, váyanse del distrito, no tienen lugar con nosotros", se le escucha decir en un video que fue difundido por ATV.

Asimismo, precisó que no se opone a la presencia de extranjeros, pero que no permitirá que defrauden las oportunidades que se les dan a sus compatriotas.

"Cómo es posible, 10:00 a.m. hoy día lunes. Ustedes le hacen un daño a mi distrito, hacemos un esfuerzo para hacer un distrito de gente decente y trabajadora. No nos oponemos a que haya extranjeros acá, lo que no vamos a permitir es que esa oportunidad ustedes la defrauden, ustedes deben ser devueltos a su país inmediatamente", expresó.

Cabe recordar que mediante un operativo, más de 80 jóvenes venezolanos fueron intervenidos en una discoteca en plena mañana del día lunes. Dentro del local encontraron drogas y gran cantidad de licor.