El alcalde Rafael López Aliaga informó que, a 48 horas de la fecha prevista para iniciar las obras de la estación central de la Línea 2 del Metro de Lima en el Centro de Lima, el proyecto aún no cuenta con la autorización correspondiente, a pesar de que la Municipalidad de Lima había anunciado el mes pasado que otorgaría el permiso necesario.

“Hasta este momento no hay ninguna autorización para la Línea 2 del Metro de Lima porque no ha cumplido con lo mínimo [...] Al concesionario de la Línea 2 le decimos que no han cumplido todavía los requisitos” , expresó López Aliaga.

Luego continuó con: “los planes de desvíos, la Municipalidad de Lima tiene que tenerlo ingresados oficialmente. Una garantía”.