Anciano carga a su esposa de 81 años en su espalda durante 6 horas para cobrar Pensión 65 (VIDEO)

Un anciano de 77 años, identificado como Ricardo Campos Haros, ha causado asombro por cargar en su espalda a su esposa de 81 años, de nombre Victoria Vega Medina, durante 6 horas, tiempo que demora en ir a cobrar su Pensión 65 y regresar a su casa.

El hombre de la tercera edad caminó desde el anexo Oqueros a Tayabamba, capital de de la provincia de Pataz, ubicada en la región La Libertad.

Campos Haros dijo en conversación con América Noticias que el trajín arduo de cargar a su esposa en sus espaldas, a pesar de sus años, le genera consecuencias en su cuerpo, que lo siente decaído.

"Desde mi casa he salido, cargando, mi cuerpo está completamente decaído", expresó el esposo de la tercera edad al mencionado medio.

¿Por qué lo hace?

Según Ricardo Campos, su esposa se encuentra mal de salud y cree que si la traslada en un camión su enfermedad se podría complicar.

"No puede comer varios meses, peor se decae, me han dicho que de repente se queda ahí nomás. Las náuseas no (se) le quita, le doy medicina, no le calma nada. Por eso es que le traigo puro a la espalda", manifestó.

Ambas personas de la tercera edad necesitan los 250 soles que reciben del Estado cada dos meses por lo que realizan tal sacrificio a pesar de la avanzada edad.