Arlette Contreras niega participar en el evento "Yo Soy Más" (FOTOS)

Síguenos en Facebook

La joven abogada Arlette Contreras, quien fuera víctima de su agresor Adriano Pozo, señaló en sus redes sociales que no participará del evento "Yo Soy Más", donde se promueve la participación de diversas figuras femeninas para hoy 15 de mayo en el Estadio Manuel Bonilla de Miraflores.

"Amigas y amigos solo para decirles que yo NO participo de este evento que citan para hoy y que mi nombre se escribe así: Arlette.", escribió Contreras en su cuenta de Twitter.

Además la abogada señaló que la invitación a dicho evento fue con "Falta de sinceridad y aprovechamiento".

"Sra. ministra Gloria Montenegro no pensé que usted participaría de ese evento. A mi me hicieron la invitación a través de una tercera persona, después me di con la sorpresa de que me la habían pintado diferente y eso me disgustó. Esa falta de sinceridad y de aprovechamiento.", señaló.

En el evento también participarán Gisela Valcárcel, Mercedes Araoz, entre otras personalidades femeninas.

“Yo soy más” es una campaña internacional promovida por Mariam Delgado, pastora cubana de la Iglesia Alfa y Omega, que tiene como base la cita bíblica de Romanos 8:28-37, “que declara que aquellos que confían en Dios y Su palabra son más que vencedores”.