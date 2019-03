Arrojan a menor de edad con parálisis cerebral de su silla de ruedas en colegio (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Una menor de 16 años con parálisis cerebral fue arrojada de su silla de ruedas cuando estaba dentro del colegio especial Corazón de María, ubicado en Magdalena.

En las imágenes registradas por una cámara de seguridad se observa el preciso instante en que la adolescente es empujada y lanzada hacia el piso por un hombre, quien no ha sido identificado.

Cuando la menor cayó en el patio de su centro de estudios fue auxiliada por dos trabajadores del colegio, entre ellos el auxiliar encargado de su salón de clases.

Mónica Moya, madre de la víctima, contó entre lágrimas que cuando fue a pedir explicaciones al colegio le dijeron que su hija se cayó sola, a pesar de que las imágenes captadas demuestran lo contrario.

"Cuando llego me dicen que se ha caído sola. Cómo se va a caer sola mi hija, así me dijeron. Yo viendo las cámaras porque he sido antes de la Apafa", expresó la progenitora a Latina.

El centro educativo no ofrece la información sobre quién empujó a la menor. Los familiares sospechan que fue el auxiliar de la institución del turno tarde.

"El mismo uniforme que cuenta el auxiliar lo cuenta el niño. Yo puedo presumir que ha sido el auxiliar del turno tarde que por un odio lo ha empujado a mi cuñada", expresó el cuñado de la adolescente.

Según los parientes, acudieron a la comisaría de Magdalena para pedir ayuda, pero una suboficial les dijo que no podía recibir la denuncia porque el colegio tiene un libro de reclamaciones.

La menor terminó con una herida en el tabique y hematomas en la frente. Los familiares temen que los golpes dejen una secuela que pueda afectar más adelante su salud.