La Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope) mostró su oposición a la propuesta del Ejecutivo de prohibir que las motocicletas transiten con dos pasajeros a fin de reducir los robos en las calles. El colectivo señaló que esta medida no prosperaría debido a los puntos de vista constitucional y técnico.

Como es público, también se había mostrado en contra de la propuesta del alcalde de Miraflores, Luis Molina, quien en el 2019 presentó un proyecto de ley que regula el uso de motocicletas lineales con uno o más acompañantes.

En diálogo con Canal N, Luis D’Ángelo, vocero de Asmope, señaló que prohibir a dos personas trasladarse en una motocicleta lineal no frenará la delincuencia porque la moto no es el arma con la que se delinque.

“ Este proyecto no va a prosperar . Hay dos temas fundamentales: una desde el punto de vista constitucional y otra desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista constitucional cualquier congresista o abogado lo puede rectificar porque no se puede sobrelegislar. Esto ya está legislado bajo los lineamientos del Ministerio de Transportes. Una legislación no se puede sobrelegislar”, remarcó.

“La propuesta desde el principio cae de madura. Si nosotros pretendemos resolver un problema de inseguridad ciudadana tenemos que ir con lineamientos normativas desde el Mininter, pero esta propuesta está dirigida ¿Dónde tropieza? Que pretende resolver una medida de seguridad ciudadana con una de tránsito” , señaló.

D’Ángelo recordó que en anteriores oportunidades el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no ha aprobado las propuestas que buscan evitar que dos personas se movilicen en una moto lineal.

“Si esto lo presenta ante el Congreso como proyecto de ley y el Congreso lo deriva a dos comisiones, y en el caso que la aprueben, va a ser evaluado por el ente competente si la propuesta es viable o sea irá al MTC, que en otras ocasiones en mas de una ocasión, ha resuelto que la propuesta no prospera porque es un problema de seguridad ciudadana y el MTC regula el transporte transito y la viabilidad”, dijo.

“Si pretendemos resolver un problema de inseguridad ciudadana vayamos a los puntos de fondo de inseguridad y no a un problema que pretende es vender humo. No se resuelve de esa manera. Para el tema de delincuencia está el Ministerio Público y la regulación y fiscalización al tema de armas y municiones”, agregó.

El representante de la Luis D’Ángelo indicó que una medida sería elaborar un proyecto de ley que modifique el reglamento de tránsito y que haya una mayor fiscalización de estas unidades como de sus conductores.

