Aspec sobre Gloria: "Habría que ver si lo que ha detectado la FDA es aplicable en Perú"

Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) conversó con Correo sobre la reciente alerta de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ( FDA, por su sigla en inglés) que incluye a Gloria S.A. en la lista roja porque estaría ofreciendo información inexacta en su etiquetado.

La primera acción que realizará la institución es evaluar si lo detectado por el organismo internacional es aplicable en el Perú. También revisarán si la empresa ha incumplido la ley del Reglamento de la Leche y Productos Lácteos.

"Habría que ver si lo que ha detectado la FDA en Estados Unidos es aplicable a los productos que se comercializan en Perú. Asumo que Gloria está respetando lo que dice el reglamento de las leches que no existía cuando estalló el escándalo de Pura Vida, reglamento que lo dio el Ministerio de Agricultura después del escándalo de Pura Vida. Lo primero es revisar, determinar en ese contexto las medidas a tomar, porque si Aspec en su momento no denunció en las acciones que iniciamos hace más de un año y están en esta lista vamos a tener de denunciarlos", expresó Cáceres a este medio.

Cabe recordar que el mencionado reglamento fue decretado por el gobierno peruano luego de que se descubriera que la marca Pura Vida brindaba información inexacta en su etiquetado al asegurar que vendía leche cuando en realidad era mezcla láctea.

Según Crisólogo Cáceres, cuando la FDA emite una alerta todos los países "toman nota", como Puerto Rico que ya inició el retiro de los productos lácteos observados.

"La FDA no te está diciendo que el producto es malo, tóxico o dañino. Lo que está diciendo es que el etiquetado no está consignando información veraz en relación al contenido. Cuando la FDA da una alerta, precisamente por lo poderosa que es, todos los países de la región toman nota. Puerto Rico ya actuó, pero no será el único país, a continuación muchos países en donde los productos están siendo importados o exportados van a tomar medidas", indicó.

El presidente de Aspec explicó que el organismo regulador se basa en el reglamento del Codex Alimentarius.

"¿Qué cosa es que Codex Alimentarius? Es un conjunto de normas que establece todo sobre los alimentos, te dice cuándo un alimento debe ser considerado leche entera, evaporada, los insumos permitidos, los aditivos que no están permitidos. Es una regla universal que se utiliza para todos los países", señaló Cáceres.