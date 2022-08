Una madre de familia fue atropellada cuando caminaba por la vereda junto a su pequeña hija, en el distrito de San Martín de Porres. La imprudencia del conductor quedó registrada en video y, según denuncian, le ofreció S/ 250 a la víctima para que no la denuncie.

La mujer atropellada fue identificada como Maria Majano y, de acuerdo a las imágenes captadas, fue embestida por la espalda cuando caminaba de la mano junto a su menor hija de 5 años de edad.

Afortunadamente la niña salió ilesa, sin embargo, Maria Majano sufrió graves contusiones en la espalda. “Él alega, tras embestirme, me dice que lo disculpe porque se quedó dormido. Entonces le digo que ‘cómo te voy a disculpar si has podido matar a mi hija o a mi’. Se quería ir cobardemente pero los vecinos lo retuvieron, me llevaron a la clínica y a él se lo llevaron a la comisaría pero fue liberado”, indicó María.

De acuerdo a la versión de María Majano, el conductor le ofreció una insignificante suma de dinero como compensación por lo ocurrido. “Me estaba ofreciendo, verdaderamente una vergüenza, S/ 250 para que yo dejara todo así y no fuera a lo legal”, acotó.

El conductor fue identificado como Elías Pablo Sandoval Yupanqui (27), quien además habría cambiado la versión de los hechos ante la Policía. “Él primero pide disculpas a la señora porque supuestamente se quedó dormido, pero al momento de la denuncia, alude a que su auto estaba con fallas técnicas y esto ocasionó que haya perdido el control”, reportó Latina.

Maria Majano se dedica a la venta de golosinas y actualmente se encuentra postrada en una cama con fuertes dolores. Vive en una habitación alquilada y ahora no tiene como laborar por el fuerte impacto.

Indicó que ya ha denunciado legalmente al chofer infractor. Exige justicia para su caso. “Ahora por esta molestia no voy a poder dar el pan de cada día a mis hijos. Me encuentro bastante adolorida... doy gracias a Dios por no morir ante la negligencia de este señor”, finalizó.

