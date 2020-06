Un grupo de empresas de transporte urbano acatará una paralización este martes 23 de junio en demanda del otorgamiento de un subsidio para seguir operando durante el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, aseguró que, actualmente, las empresas de transporte trabajan a pérdida debido a la implementación de las medidas establecidas por las autoridades para evitar los contagios de COVID-19 en los buses.

“Llevamos tres meses trabajando a pérdida, somos seis los gremios que nos hemos reunido y hace semanas presentamos un informe con las pérdidas que venimos teniendo a fin de que se dé un subsidio, nos hemos reunido y nos han dicho que esto se había aprobado, pero hasta el momento no hemos recibido nada”, indicó a Canal N.

Además, detalló que las pérdidas económicas se registran debido a que han reducido el aforo en los buses para mantener el distanciamiento social entre los pasajeros. Consideró que, en las actuales circunstancias, la tarifa del pasaje debería ser 5 o 6 soles.

“Estamos cumpliendo las disposiciones, pero lo que ingresa no cubre los gastos y no podemos cobrar 5 o 6 soles, el Estado debe asumir el subsidio, pero no para la empresa sino para el ciudadano”, expresó.

Por su parte, Luis Chávez, presidente del Consorcio de Empresarios del Callao (Conecsa), señaló que coordinaron con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para hallar una solución, pero que el caso estaría en el ámbito del Ejecutivo.

“No sabemos a ciencia cierta qué es lo que está haciendo que no salga este subsidio para nosotros. Simplemente sería un conflicto de sectores o están priorizando otras actividades”, indicó el dirigente a América Noticias.

-Respaldo-

Ante esta situación, el alcalde Lima, Jorge Muñoz, respaldó, este lunes, el pedido de los transportistas para que se les entregue un subsidio y así puedan seguir cumpliendo los protocolos sanitarios a fin de evitar la propagación del coronavirus (COVID-19).

“Es razonable el planteamiento de los transportistas, el transporte tiene exigencias sanitarias, todo eso incide en la economía de estos transportistas, por eso se ha planteado el subsidio y eso no se puede dilatar, hay que mirarlo muy rápido para que se solucione”, manifestó Muñoz durante la presentación de los espacios que podrán ocupar los ambulantes en el parque Sinchi Roca, en Comas.