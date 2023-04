Padres de familia realizaron un plantón en los exteriores del colegio José María Eguren, en Barranco. Ellos exigen la salida del docente Edgardo Teófilo Ordoñez Jiménez, quien fue detenido en 2012 por encontrarse con una menor de 14 años.

“Lo que nosotros como padres queremos es que nuestros hijos estén en una institución educativa con personas coherentes, buenas, no con personas que tengan antecedentes penales como pedofilia”, indicó una madre de familia a Latina.

Según el citado miedo, en el sistema de denuncias policial de SidPol se registra a Edgardo Teófilo como presunto autor de pedofilia. Sin embargo, él asegura que la denuncia en su contra fue archivada.

Una madre de familia precisó que su hija vio el video de la intervención del docente. “En un video él expresa que se iba a encontrar con una menor. Resulta que mi hija lo vio y se asustó. Por ese motivo el subdirector le ha dado mis datos para que me haga una carta notarial”. Además, comentó que otros estudiantes han visto contenido ilícito en el celular del docente.

Por su parte, otro padre reiteró el pedido de que se retire al docente de dicha institución educativa. “Lo que nos daría tranquilidad es que este profesor no solamente se vaya del colegio, sino que no llegue a ningún colegio. Nosotros tenemos que buscar la integridad (de nuestros hijos). En el Minedu se llenan la boca que cuidan de los niños y no es así”.

“Tengo entendido que estuvo tres meses preso, luego volvió al colegio. Sabiendo la UGEL 07, el ministerio, por qué lo han vuelto a reponer en el colegio”, aseveró.

Una representante del colegio José María Eguren informó que el caso fue derivado a la UGEL.