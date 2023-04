Una joven de 21 años recibió un disparo en la cabeza cuando esperaba una combi en el cruce de José Gálvez con el Jr. Miguel Grau, en Bellavista. Ella sindica a su expareja como el autor de los disparos.

“Una chica que estaba parada, una jovencita muy bonita. Tendría sus 20 a 22 años. Yo he escuchado tres balazos y hemos salido. Yo me he tirado al suelo”, contó un testigo a América Noticias.

“Me he acercado y a la chica le bajaba sangre por la cabeza, por la cara. Y hablaba, ‘Quién ha sido’, dijo. Ella estaba hablando con nosotros. Han venido y se la han llevado al hospital”, añadió.

Tras el disparo en la cabeza, Naomi Nicol Chinchay Zeballos fue trasladada en una ambulancia de la Municipalidad de Bellavista al hospital Carrión, donde reveló a la Policía Nacional que su atacante fue Jean Carlos Parra Aparco, su exenamorado.

“La señorita presentaba una lesión en el lado izquierdo, en la cabeza. Tenía un roce de proyectil por arma de fuego a la altura de la cien”, indicó José Gómez, gerente de seguridad ciudadana de Bellavista.

“La señorita si estaba consiente, pero estaba en shock. Ella solamente decía: ‘yo sé quien ha sido’, pero no quiso dar información sobre quién fue el autor de los disparos”, comentó.

Según el matinal, el sujeto la atacó frente a un puesto de Seguridad Ciudadana. El caso es investigado como un presunto intento de feminicidio.

Denuncias en su contra

En junio de 2020, Jean Carlos Parra fue denunciado por extorsión agravada. Él habría apuntado con un arma de fuego a una mujer exigiéndole dinero.

En octubre de 2020 fue denunciado por acoso a otra mujer a la que habría hostigado para estar con ella y por difundir un video intimo. Mientras que, en diciembre de 2020 fue denunciado por violencia psicológica por otra expareja.