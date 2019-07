Benito Taibo presentó con gran éxito su primer libro de fantasía en la FIL Lima 2019

Síguenos en Facebook

El escritor y periodista Benito Taibo estuvo presente en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL 2019) para presentar su primer libro de fantasía épica, que ya se ha vuelto un éxito entre los jóvenes lectores.

‘Camino a Sognum’, es una obra de 220 páginas publicada por editorial Planeta, en la que narra cuatro historias hilvanadas en las que los personajes deben tomar decisiones en el límite.

En el libro, tres adolescentes se vuelven a inventar a sí mismos tras la desaparición de su mundo, un matemático hace malabares para seguir vivo, un asesino reflexiona sobre el arrepentimiento y una joven mantiene dormidos a los integrantes de un ejército.

Benito conversó con diario Correo y comentó cómo fue el proceso de creación de ‘Camino a Sognum’.

“Es una fantasía épica, es un mundo que no existe, en el cual los dioses han sido desterrados. No puedo decir por qué. Esto no se cuenta en el primer capítulo, tendrán que leer la saga”, comentó el escritor.

PRESENTACIÓN EN LA FIL LIMA 2019

En una parte de la entrevista, Benito comentó que él no tiene fans, eso se los deja a los artistas internacionales.

“Fans los tiene Luis Miguel, Paquita la del Barrio, no sé. Me suena horrible la palabra fan (…) Yo tengo amigos, amigos que no conozco, sin embargo, que sé que lo son, somos cómplices, sin lugar a dudas. Compartimos la enorme pasión del libro”.

En su presentación en la FIL Lima, el escritor bajó del escenario, para estar más cerca de sus amigos lectores, y poder escuchar algunas de sus opiniones en cuanto a su libro.