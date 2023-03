Crystal Asencio, una menor de 17 años, está desaparecida desde el martes 21 de marzo. Según denuncia su madre, ella salió a comprar comida alrededor de las 9 p.m. y jamás regresó a su casa en San Juan de Lurigancho.

En diálogo a Latina, la madre de la estudiante de Arquitectura detalló que el último sábado a las 6 de la tarde, sujetos la llamaron para exigirle dinero. Incluso, escuchó a su hija decirle que yapeara S/500 a un número desconocido.

“En la primera (llamada) escuché que mi hija gritó como si le estuvieran golpeando. ‘Hazme un yapeo de S/500′. Yo yapeo una suma pequeña para saber quién era la persona a la que le estaba yapeando”, indicó.

🚨 #Urgente | Madre denuncia desaparición de su menor hija de 17 años. Secuestradores llamaron a pedir depósito de S/500. ►https://t.co/sqlKG2SJM9 pic.twitter.com/BLxe6JOvpz — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) March 27, 2023

Es ahí que llamó al número al que había yapeado y le respondió un señor, que le dijo ser dueño de una bodega donde suelen transitar varios venezolanos. Además, le reveló que él se encuentra ubicado en el pueblo San José, en la región Tumbes.

“Yo pido apoyo a la ministra de la mujer. Es un caso de trata de personas, porque mi hija no se ha ido. Pensábamos que se había ido con el enamorado, pero yo tengo videos donde se ve un carro sospechoso”, sostuvo.

Además, el bodeguero le envió un video donde se ven a desconocidos junto a su hija. La madre teme que la saquen del país.

“Estos hombres no los conozco, no los he visto. Yo he preguntado, he llamado el Yape y me dicen que había una señorita con dos hombres, que le gritaban. Que llegó con una gorra, con una polera grande, un short de hombre y con una mascarilla”, detalló.

Ella ya asentó la denuncia por desaparición ante la Depincri 1 de San Juan de Lurigancho.