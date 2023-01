La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un séptimo integrante de “Los Pardos del Tren de Aragua”, que estaría involucrado en el secuestro del empresario José Gabriel Silva Vázquez el 9 de diciembre del año pasado en Los Olivos.

Se trata de Jorge Luis Rivas. Según el atestado policial, el ciudadano venezolano fue detenido a bordo de un vehículo donde se encontró droga y 10 municiones de arma de fuego.

“Me dijeron que necesitan un millón de dólares de rescate y si no hago eso que a mi esposo me entregarían por partes, que primero me van a botar sus dedos a mi casa y luego me entregaban su cabeza”, comentó la esposa del empresario.

Sin embargo, José Gabriel nunca volvió a casa. “Nosotros hemos entregado el dinero, pero nunca lo liberaron”, indicó. El empresario lleva más de 28 días secuestrado y no hay rastros de su paradero.

Otros detenidos

A los otros detenidos, también de nacionalidad venezolana, se les halló en su poder documentos y vouchers de retiro de dinero a nombre de Gabriel Silva.

Se trata de los Luis Hernández, Julia Carpio, Gustavo Maldonado, Alexander Rodríguez, Ángelo Medina, Edwin Fernández.