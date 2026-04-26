La organización criminal “Los Ángeles Verdes”, dedicada a la extorsión y el sicariato en el norte chico, fue desarticulada tras un operativo policial simultáneo que se extendió por más de siete horas en Barranca, Huacho y otras zonas. La intervención permitió la detención de diez presuntos integrantes vinculados a diversos delitos.

La acción se ejecutó por orden del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, luego de una investigación que identificó a la red criminal, cuyos cabecillas operaban incluso desde prisión, mientras sus brazos operativos entre ellos familiares- ejecutaban actos delictivos con violencia en las calles.

Según la Policía, la organización se originó en Paramonga y expandió sus operaciones hacia Barranca, desde donde controlaba actividades ilícitas en varias provincias del norte chico. Los agentes de la Diviac realizaron allanamientos en viviendas de Barranca y Casma, además de intervenciones en el penal San Judas Tadeo de Carquín.

Las investigaciones señalan que la banda extorsionaba a transportistas y comerciantes, cobrando cupos en rutas como Barranca–Huacho y hacia Lima, utilizando armas, explosivos y amenazas para intimidar a sus víctimas. Durante el operativo se incautó dinero en efectivo, celulares, droga, armas, municiones y explosivos.

Los detenidos son investigados por delitos como organización criminal, extorsión, sicariato, tráfico ilícito de drogas y otros contra la vida y el patrimonio. Tras su captura, fueron trasladados a Lima para continuar con las diligencias e interrogatorios a cargo de la Fiscalía especializada en crimen organizado.