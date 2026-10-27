Un adolescente de 14 años resultó herido de bala durante un enfrentamiento entre policías y presuntos barristas en la cuadra 41 de la avenida Perú, en el Callao. Su madre, Joselyn Acevedo, sostiene que el menor recibió el disparo cuando intentaba alejarse del lugar y cuestiona la actuación del agente involucrado, quien permanece detenido mientras se investigan los hechos.

Según el relato de la madre en Exitosa, el adolescente había salido con dos amigos y se acercó a una esquina para observar lo que ocurría entre los efectivos policiales y los presuntos barristas. Cuando comenzaron los disparos, el menor habría empujado a sus dos acompañantes para ponerlas a salvo y luego intentó huir.

Durante la fuga, el escolar habría visto a un policía que apuntaba con su arma, momento en que recibió un impacto de bala por la espalda, en el lado derecho de la mandíbula. De acuerdo con la versión de su familia, el agente no lo auxilió después de que cayera herido.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | Un adolescente de 14 años resultó herido de bala durante un incidente registrado cerca del cruce de las avenidas Quilca y Perú, en el Callao. Según testimonios recogidos por medios locales, el hecho ocurrió en medio de un enfrentamiento entre presuntos barristas. El menor fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión. Las circunstancias del incidente continúan bajo investigación. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 27, 2026

Pese a la lesión y al sangrado, el adolescente logró levantarse y caminar más de seis cuadras hasta llegar a la avenida Ómicron, donde buscó ayuda. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece internado.

El menor necesita una intervención quirúrgica para retirar la bala que quedó alojada en su mandíbula. Los médicos esperan que disminuya la inflamación de la zona afectada antes de proceder con la operación.

Su madre rechaza que el adolescente forme parte de alguna barra brava y señala que salió de su vivienda acompañado de sus amigos. La familia pide que se esclarezcan las circunstancias en las que el escolar resultó herido durante la intervención policial.

Policía permanece detenido

El agente señalado por el disparo fue detenido y trasladado a la Depincri Bellavista, donde se realizan las diligencias correspondientes. Según la información sobre el caso, el efectivo habría intentado justificar su actuación alegando que se defendió de una persona que supuestamente pertenecía a una barra brava.

La familia espera que las diligencias permitan esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias en las que el adolescente recibió el impacto de bala. Mientras tanto, el menor continúa hospitalizado a la espera de la intervención quirúrgica.