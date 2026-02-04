Efectivos de la Policía Nacional del Perú capturaron a tres personas, entre ellas dos mujeres y un hombre, tras el asalto a una farmacia ubicada en el distrito de Breña. Los implicados utilizaron armas blancas para amedrentar al personal y sustraer diversos productos de cuidado personal y objetos de valor.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes fueron clave para el rápido despliegue policial.

Así se ejecutó el asalto

De acuerdo con la información oficial, una joven de 19 años, identificada como Sara Aguilar Yactallo, ingresó primero al local portando un instrumento punzocortante. Con este amenazó a las dos trabajadoras, obligándolas a dirigirse al almacén para dejarlas fuera de la vista.

Segundos después, una adolescente de 17 años entró con bolsas de rafia y comenzó a retirar productos como cremas faciales, leche en polvo, champú y otros artículos de higiene personal. Además, el grupo sustrajo los teléfonos celulares de las víctimas.

El asalto duró menos de tres minutos, tiempo suficiente para vaciar varios estantes. Luego, ambas mujeres salieron del establecimiento para encontrarse con su cómplice, José Francisco Bocanegra Morillo, quien las esperaba en un mototaxi para facilitar la fuga.

Interceptados en el Cercado de Lima

Tras recibir el aviso de las trabajadoras, la Policía ejecutó un operativo de cerco que culminó en el Cercado de Lima. Los sospechosos fueron interceptados en la cuadra 8 del jirón Cusco, cuando aún transportaban todos los objetos robados.

En el lugar fueron detenidos Sara Aguilar Yactallo y José Francisco Bocanegra Morillo, de 25 años. La menor de 17 años fue puesta en calidad de retenida, al encontrarse en su poder la mercadería sustraída minutos antes.

Situación legal de los detenidos

Los implicados permanecen en la sede del Depincri del Cercado de Lima, donde se realizan las diligencias correspondientes. Según fuentes oficiales, los dos mayores de edad serán puestos a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de robo agravado, mientras se define la situación legal de la menor involucrada.