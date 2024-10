Los conductores de la empresa de transporte público Urano Tours, con sede en Carabayllo, han decidido no salir a trabajar este martes ante el temor de sufrir nuevos ataques por parte de sicarios.

Esta decisión fue tomada tras el ataque a balazos que sufrió una de sus unidades anoche, mientras transitaba con pasajeros por el distrito de Comas.

La banda criminal autodenominada “Los Intocables de Mariátegui” estaría detrás de estos atentados, presionando a la empresa mediante amenazas y extorsiones.

Según uno de los choferes, quien brindó declaraciones a RPP, la administración ya había recibido mensajes extorsivos, en los cuales se exigía un acuerdo para que los trabajadores pudieran realizar sus labores sin problemas. En caso de no acceder a sus demandas, los criminales advirtieron que atentarían contra la vida de uno de los conductores, como aparentemente ocurrió en el incidente de anoche.

De los 70 buses que forman parte de la flota de Urano Tours, solo 5 han salido a realizar su recorrido habitual desde la zona de Torreblanca, en Carabayllo, hasta Surco.

Los demás conductores decidieron no arriesgar sus vidas y guardaron sus unidades, expresando su preocupación y descontento ante la falta de acción efectiva por parte de las autoridades, a pesar del estado de emergencia que rige en los distritos de Comas y Carabayllo.

Los trabajadores también criticaron que la administración de la empresa no les informó oportunamente sobre las amenazas, lo que habría evitado el ataque. Según el testimonio del chofer, ya se habían enviado volantes extorsivos a la empresa, pero estos no fueron compartidos con el personal, posiblemente para no generar alarma.